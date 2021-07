Le préfet interdit la manifestation contre l'extension du pass sanitaire samedi à Toulouse

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a décidé d’interdire les manifestations et rassemblements revendicatifs non déclarés le samedi 17 juillet dans le centre-ville de Toulouse.

Dans un communiqué ce vendredi soir, il explique que "des troubles à l’ordre public sont survenus en centre-ville de Toulouse lors des rassemblements non déclarés du 14 juillet au cours desquels ont été commis notamment des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, des jets de projectile et des dégradations".

Les manifestations et rassemblements revendicatifs non déclarés le samedi 17 juillet 2021 sont donc interdits dans le centre-ville de Toulouse. Toute personne participant à ces manifestations s’exposera à une amende de 135 euros. Les organisateurs s’exposeront à six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende.

Les opposants au pass sanitaire ont prévu de se retrouver à Jean-Jaurès à 14h.

+180% de cas Covid en plus chez les 20-30 ans en Haute-Garonne

Par ailleurs, la préfecture estime que l'absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs en capacité de garantir la maîtrise du nombre de participants, du respect des mesures barrières et de la distanciation sociale et d’empêcher la participation de personnes extérieures susceptibles de perturber les rassemblements du samedi 17 juillet 2021.

Les dernières données sanitaires confirment une évolution à la hausse du virus dans le département de la Haute-Garonne. Le taux d’incidence est de 96 cas dépistés positifs pour 100.000 habitants, 133 pour la ville de Toulouse. Le taux d’incidence chez les 20-30 ans est de 273 cas dépistés positifs pour 100.000 personnes soit en augmentation de +176% depuis début juillet.