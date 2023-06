Le préfet interdit la manifestation et redit que 50 places de CADA seront bien créées dans le Tarn

Il n'y aura pas de manifestation anti CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile) dans le Tarn ce week-end. En tout cas, le préfet a interdit tout rassemblement. François-Xavier Lauch, a pour cela réuni ce vendredi 2 juin les parlementaires, le conseil départemental, le maire de Réalmont, le président de la communauté de communes Centre Tarn et l’association des maires, pour échanger en transparence sur les modalités de la création de 50 places pour demandeurs d’asile dans le Tarn.

ⓘ Publicité

Xénophobie

Le Préfet a aussi redit lors de cette réunion "qu’il ne transigera pas" et que ces 50 places ouvriront bien. "J'ai appelé à ce qu'il n'y ait pas de manifestants demain, réellement. Tous les élus qui étaient présents ont convenu qu'il allait appeler à ne pas manifester demain. Je compte sur eux pour le faire. Ce n'est pas le moment d'agiter les peurs sur notre territoire, parfois d'ailleurs avec des relances quasiment xénophobes. J'ai redit tout mon soutien ensuite à Monsieur le maire de Réalmont qui est stigmatisé de manière injuste comme sa commune. J'ai redit que j'ouvrirai ces 50 places dans le département, que je ne renoncerai pas puisque c'est une décision nationale. Nous travaillerons à l'échelle départementale. Il n'a jamais été question de mettre 50 demandeurs d'asile à Réalmont. J'ai redit fortement que j'allais faire évoluer la méthode. Ces places ne seraient ouvertes que dans des communes où les maires sont volontaires."

Forces de l'ordre

Henri Viaules, le maire de Réalmont, se dit rassuré par l’interdiction de la manifestation. Car selon lui, il y a eu beaucoup de contre-vérités notamment du RN au sujet de ces 50 places de CADA. "On n'est jamais à l'abri de personnes ultraviolente qui veulent venir faire le coup de poing, dégrader, casser. Normalement, la réunion s'est bien passée et tout le monde appelle au calme. Après, on n'est pas à l'abri d'un élément incontrôlé. Il y aura beaucoup de forces de l'ordre, certains même caché. Les caméras ont été rajoutées, tout est prêt pour les accueillir. Mais bon, le RN -rassemblement national - a fait monter la mayonnaise et a fait croire aux gens que je ne sais quoi. Les affiches qui sont sorties hier soir sur les réseaux sociaux, on se croirait à temps de collaboration en 1940. C'était des affiches noires sombres, ça fait peur. Alors que ce sont 50 places diffuses chez plusieurs personnes, plusieurs maisons, plusieurs logements. 50 personnes dans le cœur du Tarn, pour 11.000 habitants c'est marginal."

Appel aux communes volontaires

Toutefois, alors que les places étaient prévues au départ au niveau de la communauté de communes, l’ouverture de cinquante nouvelles places pour les demandeurs d’asile se fera finalement selon une répartition à l’échelle départementale. Le préfet s’est aussi engagé à ce que le CADA repose sur le volontariat des communes. Le Préfet appelle donc les maires volontaires à se faire connaître dans un esprit républicain.