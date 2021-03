Le préfet menace de fermer à nouveau le quai de la Daurade ce week-end à Toulouse

La situation sanitaire se dégrade à nouveau à Toulouse. Le taux d'incidence frôle les 250 cas pour 100.000 habitants, seuil critique qui amènera les autorités à intensifier les contrôles aux abords des quais de la Garonne. Et si samedi ça ne va pas mieux, le préfet refermera les quais.

Le taux d’incidence pour la population générale est en hausse en Haute-Garonne comme dans tous les départements d'Occitanie. Mais la situation de Toulouse inquiète : avec un taux d'incidence de 234 cas pour 100.000 habitants (215 pour la métropole, 194 pour le département), les autorités guettent les comportements sur les lieux sensibles. D'autant que les quais de Garonne ont été rouverts le lundi 15 mars après deux semaines de fermeture.

Ce qui inquiète les autorités, c'est la météo. Du soleil, un temps idéal pour se regrouper dans les espaces publics, notamment sur ces quais prisés des jeunes. Le préfet a demandé aux policiers de renforcer leurs contrôles concernant le port du masque, les groupes de plus de six personnes et la consommation d'alcool.

Si aucune amélioration n’était constatée samedi, il sera procédé à une nouvelle fermeture des quais de la Daurade dimanche.

