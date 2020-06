Le préfet refuse l'installation de la base nautique de Villeneuve-Les-Maguelone

L'association Plage Maguelone vient de lancer une pétition pour demander le droit d'installer sa base nautique sur la plage du Pilou comme elle le fait depuis des années. La métropole de Montpellier et le maire de la commune y sont favorables mais le préfet de l'Hérault s'y oppose.

Un vent de colère et d'incompréhension souffle sur la plage de Villeneuve-Les-Maguelone (Hérault). L'association Plage Maguelone n'a pas été autorisée à installer sa base nautique de loisirs sur la plage du Pilou près du poste de secours comme elle le fait chaque été de fin mai à début septembre.

1200 adhérents

On peut y louer des canoës, des pédalos, des planches a voile, de petits dériveurs. On peut également s'installer sur un transat , boire un coup et manger un glace. L'association compte environ 1200 adhérents qui payent 35 euros pour pouvoir profiter de la base pendant tout l'été. Ça fonctionne comme çà depuis 22 ans.

Renouvellement de concession

La concession devait être renouvelée cette été pour une durée de cinq ans. Il y a eu un appel d'offres, l'association a rempli son dossier normalement, la métropole a validé mais le préfet n'a pas donné son feu vert. Jean-Louis Delon le président de l'association Plage Maguelone ne comprend pas cette décision obscure "pour soit disant un décret de 2019" . "Pourquoi des paillotes commerciales ont-elles le droit de s'installer sur la commune et nous non?" s'interroge les adhérents.

C'est une base nautique reconnue d'utilité publique. Des centaines de familles modestes qui ne peuvent pas partir en vacances, en profitent chaque été.

Les adhérents de l'association viennent de lancer une pétition sur change.org qui totalise près de 1200 signatures.