Le préhistorien américain installé en Dordogne Randall White est décédé

L'archéologue et anthropologue est décédé lundi 4 juillet. Il était arrivé pour la première fois en Dordogne en 1974. Professeur reconnu à l'université de New York, il s'était installé dans la vallée de la Vézère.

"Il pourrait représenter l'archétype de l'archéologue", dit de lui son confrère et plus proche collaborateur, l'archéologue Romain Mensan. Le préhistorien Randall K. White, un chercheur américain très connu dans sa discipline installé en Dordogne depuis près de 30 ans, est mort lundi 4 juillet à l'âge de 69 ans, des suites d'une maladie. Sa disparition a ému dans la vallée de la Vézère, où il a beaucoup travaillé pour des fouilles au fil des années.

"Randy", comme l'appelaient beaucoup de ceux qui l'ont connu, arrive pour la première fois en Dordogne en 1974. C'est sa première expérience de fouilles, alors que l'étudiant est en train de faire sa thèse à l'université de Toronto, et il fait son terrain d'étude à l'abri Vaufrey dans la vallée de la Dordogne : "Quand on est étudiant au Canada et que les niveaux préhistoriques là-bas sont autour de 20 000 ans, on a moins de profondeur de temps qu'en Europe de l'Ouest, c'est ça qui l'amène en Périgord".

"Un passionné et un amoureux de la Vallée Vézère"

Il deviendra ensuite professeur à la New York University mais reviendra régulièrement pour des séjours de travail dans le Périgord. Il finira par s'y installer en 1993. Depuis quelques années, il habitait une maison aux Farges, près de Montignac. "Il est surtout connu pour avoir été un spécialiste de la parure de l'Aurignacien et des niveaux de l'arrivée d'homo sapiens sapiens en Europe de l'Ouest, autour d'entre 40 000 et 35 000", explique Romain Mensan : "Les premiers homo sapiens livrent des objets, du silex taillé, les restes de faunes qu'ils ont mangé, mais également de l'ornementation, ils faisaient des perles en ivoire et en stéatites qu'ils perforaient et pouvaient coudre sur leurs vêtements ou porter en collier".

Randall White s'est aussi intéressé plus tard aux Vénus paléolithiques de toute l'Europe. Il était bien connu à Sergeac où il a longtemps travaillé sur le site préhistorique de Castel-Merle, mais aussi Saint-Léon-sur-Vézère ou Tursac, où il avait effectué des fouilles. "Sa philosophie c'était de coller au plus proche du terrain et du paysage pour comprendre ces hommes très très anciens", assure Romain Mensan. "Il était parfaitement francophone, il a été membre élu de l'office de tourisme de Montignac-Lascaux au début des années 2000, il a aussi beaucoup travaillé aux origines du projet Grand site aux Eyzies. C'était un passionné et un amoureux de la Vallée Vézère et du Périgord".