Prélèvement des impôts à la source : lancement réussi en Vaucluse

Vaucluse, France

Le prélèvement des impôts à la source -directement sur les bulletins de paye- : c'est la grande réforme fiscale de ce début d'année. Un mois après sa mise en place, le directeur des Finances Publiques de Vaucluse parle d'un "lancement réussi" et constate que les usagers, les entreprises et les organismes collecteurs se sont "rapidement approprié cette réforme" majeure du recouvrement de l'impôts. Plusieurs indicateurs semblent le démontrer : 10.000 foyers fiscaux (sur 130.000 en Vaucluse) se sont rendus sur internet ou dans les centres des impôts pour faire modifier leur taux de contribution ou leur situation personnelle ; près de 7000 usagers ont été reçus et accompagnés dans leurs démarches et près de 14.000 appels téléphoniques et courriels ont été traités, ou sont en cours de traitement.

"Aucun bug informatique à déplorer" se félicite Bertrand Gauthier le directeur des Finances publiques, qui salue, comme son ministre Gérald Darmanin, le travail abattu par les agents de son administration depuis plusieurs mois.

Quel bilan un mois après la mise en route du prélèvement à la source ? Etat des lieux signé Daniel Morin Copier

Bertrand Gauthier directeur des Finances Publiques de Vaucluse : " les usagers se sont appropriés la réforme du recouvrement" Copier

Chiffres en main : Bertrand Gauthier directeur des Finances Publiques de Vaucluse © Radio France - Daniel Morin

La direction des Finances Publiques de Vaucluse à l'heure d'un premier bilan jugé "très satisfaisant" © Radio France - Daniel Morin

Il est toujours possible de se renseigner directement sur le prélèvement à la source (ou P.A.S) :

- par téléphone au 0.809.401.401

- sur internet sur le site www.impots.gouv.fr

- directement dans les centres des impôts où des ordinateurs sont à votre disposition (ainsi que des modérateurs informatiques) pour vous aider dans vos différentes démarches.