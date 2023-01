Le premier bébé de l'année 2023 en Dordogne s'appelle Elaïa, et elle est née à Périgueux

La maman et le bébé vont bien, comme dit l'expression. Le papa ? "Il a eu les larmes aux yeux quand elle est sortie", sourit Mélanie, 31 ans, la maman du tout premier bébé de l'année en Dordogne. La petite Elaïa est née ce dimanche 1er janvier 2023 à 1h06 à la maternité de l'hôpital de Périgueux.

Mélanie et Sébastien, le papa, avaient prévu de réveillonner chez des amis le soir du 31 : "On était invités, chez des amis pas loin de chez nous, on les a prévenus qu'on ne pourrait pas venir !", raconte le couple, qui habite Atur. "Ce n'était pas prévu, au départ c'était pour le 7 janvier, mais on avait des doutes car le matin on était déjà allés à la maternité car j'étais en pré-travail", raconte la maman.

"C'est notre petit bonheur"

"C'est notre premier enfant, c'est un petit bonheur", raconte Sébastien. "Et qu'elle soit le premier bébé de l'année, c'est un petit plus", sourit Mélanie, après une nuit courte de trois heures de sommeil à peine : "On gardera les articles pour lui montrer plus tard, c'est mémorable".

Elaïa est la seule petite Périgourdine à être venue au monde la nuit du réveillon dans le département. A Sarlat, il n'y a pas eu de naissance dans la nuit, et à Bergerac, la dernière naissance remonte au soir du 31 décembre, à 19h24. Un petit garçon, Mayllon, dont les parents viennent de Cavarc en Lot-et-Garonne.