Le premier bébé creusois de l'année s'appelle Nolan

C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez en premier cette année en Creuse. Il s'appelle Nolan. Il était attendu pour la fin du mois de janvier, mais a laissé sa maman célébré le passage en 2017 avant de respirer sa première bouffée d'oxygène le 1er janvier.

Il aura surpris tout le monde ce petit Nolan. Sa maman comme le personnel de la maternité de l'hôpital de Guéret. Prévu pour la fin du mois de janvier, le petit garçon n'a pas attendu pour profiter du bon air de la Creuse. Il est arrivé le 1er janvier 2017 un petit peu après 7 heures du matin. Nolan mesure 46 cm et pèse 2 kilos 330. Bien sur il fait le bonheur de sa maman Aurélie qui, en plus, a pu profiter de son réveillon avec ses amis tranquillement avant de filer à la maternité. Dans quelques jours Nolan va pouvoir rentrer chez lui avec sa maman et commencer à grandir aux côtés de son grand frère Malwin.