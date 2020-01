Le premier bébé gardois de 2020 est nîmois et c'est... une petite fille !

Nîmes, France

Félicitations aux parents, Meriem, 28 ans, et Youssef, 32 ans ! Ce couple de Nîmois vient de donner naissance à Yousra, une petite fille, et c'est le premier bébé de l'année 2020 dans le Gard. Yousra est en parfaite santé, elle pèse 3,170 kilos et mesure 47 centimètres. Elle vient agrandir cette petite famille et rejoint sa grande sœur, Imanel, deux ans.

"C'est un bonheur !" Meriem, sa maman

Et dans le Gard, ça s'est joué à quelques minutes pour savoir qui serait le premier bébé de l'année. Si Yousra est née à 4h, une petite Ava est née à... 4h06 à Bagnols !

Féliciations aussi aux parents de Gabriel, né à Alès ce mercredi matin à 10h30 !