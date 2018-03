Nancy, France

"On voit un frémissement sur ceux qui vont aux horodateurs, les recettes augmentent un peu, ce n'est pas explosif, mais elles augmentent un peu" observe Thierry Coulom, l'adjoint en charge du stationnement à la Ville de Nancy. Deux mois après la mise en place des forfaits post-stationnement en remplacement des PV, procès-verbaux ou contraventions pour défaut de paiement de stationnement, la municipalité dresse un premier bilan. Chaque jour, près de 2000 inspections, en attendant les 3000 prévues ces prochaines semaines.

On n'est pas contre les voitures, nous ce que l'on veut c'est de la rotation, selon Thierry Coulom, en charge du stationnement à la mairie de Nancy

En deux mois, janvier et février 2018, les agents de la société Streeteo désormais en charge des contrôles, ont dressé plus de 7200 forfaits post-stationnement, c'est moins qu'une norme établie à 8000 par mois pour une "s_urveillance correcte du stationnemen_t" .

Pour l'élu Nancéien Thierry Coulom c'est une montée en puissance, " il y avait un laxisme d'automobilistes avec des attitudes assez mauvaises qui faisait que beaucoup de gens ne payaient pas leurs stationnements. On a impulsé dans le système un contrôle, les gens vont le sentir et on voit qu'ils le sentent car ils payent plus". Il ajoute, "_on n'est pas contre les voitures, nous ce que l'on veut, c'est de la rotation_, on va contrôler, on aura moins de tricheurs et donc moins de PV" . Thierry Coulom indique que pour l'instant, il relève seulement une trentaine de contestations depuis le début de l'année.

La Ville de Nancy qui fixe désormais le montant des forfaits post-stationnement a baissé le montant des amendes: au lieu des 17€ auparavant, il vous en coûte 15 € au centre-ville et 10 € ailleurs pour non-paiement de stationnement.