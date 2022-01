Le premier bus France services de la Manche sillonne Coutances Mer et Bocage

Depuis le lundi 17 janvier, un bus France services parcourt les routes de la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage. C'est le premier dans la Manche. L'objectif est d'amener les services publics au plus proche des habitants.

Entre l'église et la mairie de Saussey, le bus attire l'œil. A l'intérieur, un espace d'une douzaine de mètres carrés au total, deux ordinateurs reliés à internet grâce à une clé 4G, une imprimante et un scanner, un coin confidentialité. Et deux agents au minimum, comme Elsa Massu. "Le bus a été mis en route lundi 17 janvier. Il est là pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne", explique la coordinatrice France services à Coutances Mer et Bocage. Pas besoin de rendez-vous. Chaque jour, le véhicule se pose dans deux communes : une le matin, une autre l'après-midi. "On a en moyenne quatre à cinq personnes par demi-journée", précise Elsa.

Le bus a fait étape à Saussey, 470 habitants © Radio France - Pierre Coquelin

Présentation du bus France services à Saussey Copier

Guichet unique

C'est le premier à être mise en route dans la Manche. Neuf opérateurs nationaux sont engagés, comme la Carsat, les finances publiques, la Caisse d'allocations familiales ou encore La Poste. "Le plus souvent, les gens viennent pour des questions liées à leur retraite, pour les documents comme la carte grise ou la carte d'identité", ajoute la coordinatrice. "Evidemment avec le numérique, beaucoup de gens sont perdus. Ce bus apporte un service de proximité physique, mais aussi de compétences, sans avoir besoin de faire de longues files d'attente", confie Philippe d'Anterroches, maire de Saussey, 470 habitants. Le bus doit passer dans chaque village toutes les cinq semaines environ.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce bus doit sillonner 46 communes du territoire. Une collectivité où la moitié des villages a moins de 500 habitants. "C'est cohérent sur notre territoire rural de mettre en place une itinérance, souligne Jacky Bidot, président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. _On est dans l'aller vers_. On est sur un territoire où il y a beaucoup de déplacements, où ce n'est pas toujours facile de se rendre à Coutances". Ce bus doit être un "guichet unique" : "les collaborateurs sont là pour donner les premiers renseignements et diriger vers le service concerné", confie le président.

Jacky Bidot, président Coutances Mer et Bocage : "Cohérent de mettre en place une itinérance" Copier

Deux autres projets de bus dans la Manche

Ce bus France services vient en complément des maisons France services de Coutances, Montmartin-sur-Mer et Saint-Sauveur-Villages. "L'offre France services est étoffée", explique Sophie Miégeville, secrétaire générale de la sous-préfecture de Coutances. A terme, deux autres bus France services doivent être mis en place sur Villedieu Intercom et l'agglomération du Cotentin. Fin 2022, 27 structures fixes France services doivent mailler le territoire manchois. Le but étant d'en avoir une à moins d'une demi-heure de chaque habitant.