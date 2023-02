Le premier Comité départemental de la protection de l'enfance installé ce jeudi dans le Pas-de-Calais

Comment éviter que se reproduise des violences intrafamiliales comme celles de Noyelles-sous-Lens, révélées l'été dernier ? Dans cette affaire, deux ans de prison avec sursis ont été requis contre deux parents, jugés pour des violences et des manquements sur huit de leur dix enfants et ce, malgré des signalements émis en amont par les services sociaux.

"Coordination partenariale"

"L'enquête administrative est sur le point d'être rendue par les trois inspections qui ont été saisies : l'inspection des affaires sociales, l'inspection de la justice et l'inspection de l'Éducation nationale. Nous lirons avec attention les conclusions de cette enquête, déclare ce jeudi Charlotte Caubel, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance. En tout cas, on voit bien que la situation de cette famille relevait d'un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels bien sûr la protection de l'enfance, la santé, le monde du handicap, l'Education nationale... On est bien dans un enjeu de coordination partenariale pour bien veiller sur ces familles qui, quand elles ne sont pas tout à fait dans les clous, trouvent les moyens de paraître le mieux possible pour échapper à la vigilance des services."

Pour assurer cette coordination, la secrétaire d'État installe ce jeudi matin à Arras (Pas-de-Calais), le premier Comité départemental de la protection de l'enfance.

"Nos enfants vont à l'école, nos enfants sont suivis parfois dans des activités dans les mairies, ils sont suivis dans la protection de l'enfance et quand les parents sont défaillants, ils relèvent de la santé, poursuit Charlotte Caubel, invitée ce jeudi de France Bleu Nord. Tous ces acteurs ont une petite part de la vérité de chaque famille. Il est important que, au niveau du territoire, ils se mettent d'accord sur l'offre d'accompagnement des enfants les plus vulnérables, sur la protection de l'enfance, du handicap, et se mettent évidemment autour de la table pour évoquer les situations les plus complexes, plutôt que de garder chacun les informations et de garder chacun le poids de la responsabilité de s'occuper de ces familles."

Y aura-t-il des moyens supplémentaires, comme le réclame beaucoup de travailleurs sociaux ? "Ce comité peut préparer effectivement la question des moyens budgétaires et moyens humains, explique encore la secrétaire d'Etat. Le Pas-de-Calais est un territoire avec des des familles isolées et des familles nombreuses qui exigent un accompagnement social particulier et renforcé des familles. Ce sont les Départements qui sont les pilotes de la protection de l'enfance, ils y mettent tous beaucoup d'argent, 8 milliards d'euros, mais l'Etat aussi y met ses propres moyen : l'Education nationale, la santé, la justice des mineurs ou la justice de la famille. Et l'Etat apporte aussi des millions complémentaires pour porter des projets importants. Dans le Pas-de-Calais, il y a un contrat entre le Département et l'Etat qui a apporté 100 millions d'euros, par exemple, pour renforcer la protection maternelle infantile sur le territoire. Ce comité sera le lieu où les acteurs détermineront ensemble les priorités et les dispositifs sur lesquels il faut mettre des moyens."