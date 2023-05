Le premier concours national de paella a lieu à Nîmes à l'occasion de la féria

Eric Gil, le champion du monde 2022 de paella était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce vendredi matin. Il fait partie du jury qui a sélectionné les 10 candidats qui participeront demain au concours national de paella lancé par la Ville de Nîmes à l'occasion de la Féria de Pentecôte. "On est parti sur la traditionnelle paella valenciana. Les ingrédients sont figés pour tous les candidats. Seul leur savoir-faire fera la différence. La paella traditionnelle, c'est poulet, lapin, haricots coco plats, artichaut, huile d'olive bien sûr, tomates naturelles. Le seul épice qu'admet le paella, c'est le poivron doux et bien sûr, le riz rond, ingrédient principal de la paella."

"Le chorizo n'est pas compatible"

Pas d'ingrédients interdits pour confectionner une paella mais des ingrédients incompatibles selon Eric Gil, comme par exemple le chorizo. " Il y a beaucoup d'épices qui entrent dans sa composition et quand vous le faites cuire dans une paella, le fait de le faire chauffer, les épices partent dans les graisses et se mélangent avec le reste des saveurs et bien souvent, ça prend le dessus sur tout le reste. Le plus important dans une paella valenciana, c'est qu'il y ait une cohérence entre tous les ingrédients." Cinq critères ont été retenus pour juger les candidats : le visuel, l’odorat, la texture du riz, le goût et le socarrat, la caramélisation du riz, juste à la fin. Les paellas pourront juste être admirées par le public mais pas dégustées. Dans les prochaines années, peut-être. "Pourquoi pas une paella géante pour battre pourquoi pas un record qui pourrait entrer dans le Guiness ! "