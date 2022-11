Ce collège de Dordogne est le premier à installer un distributeur de protections périodiques

Il est bleu, accroché au mur des toilettes des filles, entre les casiers et la salle de SVT, avec écrit : "prenez ce dont vous avez besoin". Des serviettes, simples ou extra-absorbantes, pareil pour les tampons, tous 100% bio. C'est une première en Dordogne, un distributeur gratuit de serviettes et tampons a été installé dans les toilettes des filles du collège Henri Bretin, à Neuvic. Forcément, ça fait beaucoup parler les collégiens.

Dans les toilettes des filles, à leur demande

"C'est pour les gens qui ont pas assez d'argent pour acheter des tampons et des serviettes. Ou qui ont oublié", récite un élève devant les toilettes. "Les cinquième B, ils ont fait un cours sur ça", rajoute un autre. L'initiative est partie d'élèves du collège, au premier rang desquelles Océane, aujourd'hui en seconde : "Ca arrive régulièrement à tout le monde d'oublier d'en apporter, beaucoup de filles aussi n'osent pas en parler aux parents. Une de mes amies venait au lycée et trouvait des moyens avec du papier toilette".

"En milieu scolaire, l'absentéisme au motif de la précarité menstruelle touche plus de 130.000 jeunes filles par an en France", assure le département de la Dordogne. Il a missionné une entreprise bretonne qui a déjà équipé un millier de lieux en France, entreprises, collèges et lycées, pour installer des distributeurs dans huit collèges de Dordogne à titre expérimental cette année : Neuvic, mais aussi Lanouailles, Michel-de-Montaigne à Périgueux, Coulounieix, Mussidan, Beaumontois-en-Périgord, Jacques Prévet à Bergerac et Excideuil.

Tous les collèges équipés à la rentrée prochaine

Jusqu'ici, les filles devaient aller chez l'infirmière scolaire pour obtenir une protection hygiénique si elle n'en avaient pas. Une porte que beaucoup n'osaient pas pousser : "Ca peut être gênant d'aller voir l'infirmière et de devoir lui parler en lui disant : Oui désolé, j'ai mes règles, est-ce que je peux prendre une serviette". L'infirmière justement, voulait que le distributeur soit installé à l'infirmerie du collège. Ce sont les élèves filles qui ont choisi qu'il soit installé aux toilettes des filles, au travers d'un questionnaire qui leur a été distribué.

Pour les huit collèges concernés, le département a dépensé 14.000 euros pour l'achat des distributeurs et des protections hygiéniques gratuites pour l'année scolaire. A partir de la rentrée prochaine, "tous les collèges de Dordogne seront équipés" assure Christian Teillac, vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation. 50% du prix des protections menstruelles sera financé par les collèges eux-mêmes.