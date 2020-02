Le premier Drive zéro déchet ouvre à Montpellier

Deux jeunes montpelliérains créent le tout premier Drive de produits en vrac de Montpellier. Les clients pourront faire leur commande sur internet et récupérer leurs courses au Drive sans emballages plastiques au dépôt de l'entreprise Le Petit Circuit. Tout est emballé dans des bocaux en verre ou des sacs plastiques en tissu. Les clients peuvent trouver des produits alimentaires bio ou issus de l'agriculture raisonnée et locale ainsi que des produits d'hygiène respectueux de l'environnement. Il y a déjà des magasins en vrac à Montpellier mais ils se trouvent au centre ville. Pas simple pour les périurbains qui vivent en dehors du centre. L'idée est donc de leur proposer de passer prendre leurs courses en rentrant du travail en voiture : "Nous resterons ouvert tard le soir pour leur permettre de prendre leur commande avec les contenants. Dix jours après, lorsqu'ils ont fini lur commande, ils nous les ramènent, on les nettoie et on les remet dans le circuit" explique Antoine.Le dépôt se trouve dans la zone commerciale Fréjorgues Ouest à Mauguio. Les premières commandes se feront sur lepetitcircuit.fr à la mi-mars. Un investissement de 100 000 euros pour Antoine et Camille qui lancent une campagne de financement participatif pour les soutenir. La Région Occitanie devrait également leur verser une subvention d'environ 35 000 euros.

Le stock contient un panier complet, "pâtes, riz, lentilles, les fruits et légumes, la crèmerie, les cosmétiques, savon, dentifrice et shampoing solides, lessive, les produits pour enfants et pour les animaux. Du coup, on peut tout trouver chez nous. Le client n'est pas obligé de passer dans un autre magasin" Antoine. Il y a malgré tout quelques exceptions : pas de viande et de poisson frais, ni de fruits qui viennent trop loin, "_pas de banane, ni d'ananas chez nous !" _Antoine et Camille ont passé tout l'été 2019 et le mois de septembre à visiter des producteurs locaux. "C'est du circuit court, on s'est rendu compte que même quand un producteur n'avait pas le label bio, il faisait son travail de manière très respectueuse de l'environnement, du bien-être animal et c'est ça qui nous a convaincu. Par exemple, pour le beurre, le lait et la crème , les vaches de l'éleveur de Pignan, sont choyées, ça nous a rassuré" explique Camille.