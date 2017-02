Le premier élevage collaboratif de My Horse Family.com est gardois

Le 1er élevage collaboratif Gardois a été lancé dans les Cévennes. My Horse family vous propose, pour 60 €, de devenir le co-éleveur du futur poulain des poneys Belle et Requiem en Lou Mineur. Une famille de champions en concours de saut d'obstacles.

Devenir co-éleveur d'un poulain de concours, c'est possible. My Horse Family.com, une start-up de Montpellier, est la première plateforme d’élevage collaboratif. Pour 60 euros minimum, vous pouvez participer au financement de l’élevage d'un poulain dans les Cévennes Gardoises.

Il devrait naître en mai prochain d'une famille de champions issue des écuries de Lou situées à Monoblet. Une belle aventure qui devrait durer 3 ans aux cotés d'Edith Bonnard. Une éleveuse professionnelle mais aussi une passionnée.

70% du projet de Monoblet sont déjà financés.

C'est en mai que le poulain gambadera auprès de ses frères et ses soeurs et ses parents à Monoblet. Confié aux écuries de Lou, le montant de ses petits besoins sera assuré par plusieurs personnes qui auront investis au total 6.000 euros. Un poney élevé par Édith Bonnard qui assurera le suivi auprès des investisseurs.

Le 1er poney collaboratif de My Horse Family.com en Cévennes.

Passé 3 ans, les investisseurs deviendront soit propriétaires du poney à venir, mais, fils et frère d'une lignée de champion de France de poney de sport il peut-être revendu avec un bénéfice supérieur à la mise de départ.

Reportage de Ludovic Labastrou Partager le son sur : Copier

Une famille de poneys de compétition à Monoblet © Radio France - Ludovic Labastrou

Monoblet et le 1er projet collaboratif de My Horse Family. Pour devenir co-éleveur du poulain à naître en mai prochain, 60 € minimum, (budget bouclé à 6.000€). Des éleveurs sélectionnés avec soins. Le fondateur de la start-up Montpelliéraine.

Romain Levy, fondateur de My Horse Family Partager le son sur : Copier

Vous pourrez prendre les quelques parts qui restent le 15 Février à Saint-Hippolyte-du-Fort et rencontrer les écuries de Lou et l'équipe de My Horse Family.