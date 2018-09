Le premier frigo solidaire de Moselle est installé place Aristide-Briand à Forbach (Moselle), devant le restaurant la Rom'Antique. Le principe est simple : on y met des produits alimentaires et les personnes dans le besoin viennent librement se servir.

Saïd et Jessica, les porteurs du projet de frigo solidaire à Forbach.

Forbach, France

Un petit frigo a fait son apparition le 15 septembre dernier, place Aristide-Briand à Forbach. Installé sur le trottoir devant le restaurant de Saïd Boussaid la Rom'Antique, ce n'est pas un frigo comme les autres : celui-ci est solidaire.

Le principe est simple, on y met des produits alimentaires à destination de toute personne dans le besoin : des sans-abris, des familles et des retraités en difficulté, ou des étudiants au budget très serré.

Que peut-on y mettre ?

Des fruits, des légumes, des produits frais tant que les dates de péremption ne sont pas dépassées. On peut aussi donner des produits secs. En revanche on ne peut pas déposer des plats ou des desserts cuisinés maison. Pour des questions d'hygiène, seuls les restaurateurs peuvent le faire et avec un emballage spécifique. Il est aussi interdit de déposer de l'alcool.

Toute personne qui prend dans le frigo s'engage à consommer le produit et donc à ne pas le gaspiller.

L'aboutissement d'un projet

Ce frigo étanche et écolo, en plus d'être solidaire, a coûté 1300 euros. Une partie de la somme a été récoltée grâce aux internautes. La majeure partie a été donnée par d'autres acteurs dont la commune.

En début d'année, Jessica Pirillo, d'Identités Mutuelles, a eu vent de l'association parisienne les Frigos solidaires. Elle s'est mise en tête d'ouvrir le premier de Moselle et l'opération a fonctionné à Forbach, où elle a trouvé une commune et un commerçant très volontaires pour le projet.

Le frigo - le 18e de France - est accessible la journée, pendant les horaires d'ouverture du restaurant, qui sont très souples.

D'autres villes comme Saint-Avold et Sarreguemines pourraient copier l'idée. Même des Allemands ont téléphoné, l'air très intéressé par le projet.