Le premier "Mardi de la colère" n'attire pas la foule devant l'hôpital de Guéret

On a été nombreux à les applaudir, on est moins nombreux à les soutenir. A l'heure du déjeuner, le premier rassemblement en faveur du personnel soignant n'a réuni qu'une soixantaine de personnes devant l'hôpital de Guéret.

Ce n'est pas la foule des grands jours. A Guéret, le premier "Mardi de la colère" organisé par les syndicats hospitaliers a réuni une soixantaine de personnes à l'heure du déjeuner. Les soignants nous demandent pourtant de les rejoindre pour peser sur les négociations en cours avec le gouvernement, le fameux "Ségur" de la santé , sensé apporter de meilleurs salaires et plus d'emplois.

"Les gens ont peut être encore peur de sortir, se hasardent Nicole et Bernard, un masque en tissu sur le nez, ou alors ils n'y croient déjà plus. Nous, on ne découvre pas les problèmes de l'hôpital aujourd'hui. On est déjà venus lors des précédents rassemblements l'an dernier , et c’était déjà la même chose."

"Ma belle-sœur travaille ici, complète Bernard, elle est infirmière, et elle a du venir plusieurs fois en renfort sur ses repos et ses week-ends. Avec les enfants à la maison ça pose problème."

Les médailles on s'en fout un peu, on veut de vrais salaires"- Nadège infirmière

"Les médailles et les applaudissements on s'en fout un peu, répond Nadège qui est infirmiere. Moi j'ai été affectée au services des Urgences. Rien que pour le mois de mars, j'ai fait 35 heures supplémentaires. Je ne les rattraperai jamais, mais je veux bien qu'on me les paie. Ce qui n'est pas encore le cas."

Sa collègue Isabelle a le même discours et reste déçue de cette mobilisation en demi-teinte :"Et pourtant , on a répondu présent tout le temps. On nous a pas donné le choix. Moi on m'a donné les clefs d'une voiture et une liste de personnes à dépister et voila je suis partie. On m'a appelé un dimanche à 16 h pour aller dépister des personnes en Ehpad. On m'a ensuite demandé de retourner en service de cardiologie pour faire des journées de 12h -12h45. Notre conscience professionnelle nous commande de le faire, mais c’était anxiogène et difficile."

Odile, Annick et Viviane n'ont pas hésité elles à rejoindre cette première manif de soutien. "Tout le personnel soignant a eu beaucoup de courage, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. Les soignants ont été les grands oubliés dés le départ, expliquent les trois copines, cela fait des années que l'on est en train de détruire notre système de santé, toutes les politiques de Gauche et de Droite ont contribué a cette destruction."

Odile, Annick et Viviane sont venues en soutien © Radio France - Olivier Estran

"J’étais en train de leur dire ma colère de voir Roselyne Bachelot sur tous les plateaux télés, alors qu'elle a fait fermer le service de radiothérapie ici (en 2010 NDLR), et il a fallu se battre comme des loups pour le faire rouvrir , mais ça ne fonctionne plus comme avant", souligne Odile. "Quand c'est cassé, ça ne se répare pas. Alors c'est important que tout le monde soit là, car applaudir c'est bien , mais c'est maintenant qu'il fait être solidaire pour que ça change."

Une des affiches sur le mur de l'hôpital © Radio France - Olivier Estran

Les syndicats comptent sur notre présence mardi prochain devant l'hôpital, et préparent une manifestation des soignants le 16 juin partout en France.