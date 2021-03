Le Premier ministre Jean Castex dans la Manche ce vendredi

Le chef du gouvernement Jean Castex sera en visite au collège de Brécey dans le sud Manche ce vendredi 26 mars. Il sera accompagné de son ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, et de la secrétaire d'Etat à l'Education prioritaire Nathalie Elimas.

Internats d'excellence

Une visite sur le thème des internats d'excellence. Un label que l'établissement manchois doit recevoir. Des structures qui "permettent un accompagnement renforcé et des conditions d’études optimales à des élèves issus de milieux modestes". Dans le cadre du plan de relance, 50 millions d'euros vont être consacrés à la création et à la réhabilitation de places d’internats d’excellence. L'objectif étant d'en avoir "au moins un labellisé par territoire". Un appel à projet a été lancé à l'automne 2020, et les noms des retenus vont être dévoilés à l'occasion de cette venue ministérielle dans la Manche.

L'arrivée du Premier ministre est prévue vendredi à 9h30 au collège Pierre-Aguiton. Il doit rencontrer des élèves et des enseignants, puis visiter l'internat. Avant un temps d'échange avec des anciens élèves et des parents d'internes. S'en suivra une déclaration prévue vers midi.