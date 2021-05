Le Premier ministre Jean Castex est en déplacement en Savoie jeudi

"La montagne de demain" au cœur du déplacement de Jean Castex jeudi. Après la crise économique liée au covid, il vient présider un comité interministériel au tourisme de montagne, une sorte de séminaire géant. Plusieurs autres ministres et de nombreux acteurs de la montagne seront présents.

C'est au pied des montagnes, en Tarentaise (Savoie), au cœur des plus grands domaines skiables d'Europe, que Jean Castex a choisi de venir faire ses annonces : un plan pour la montagne quatre saisons. Cela fait suite à une vaste concertation de tous les massifs de France orchestrée par les ministres Jean Baptiste Lemoyne et Joël Giraud.

Plus question de ne parler que du tout-ski. La crise covid a permis de faire découvrir une montagne autrement, même en plein hiver avec la randonnée en raquettes, le ski de fond ou de randonnée, ou même le ski joëring, la glisse derrière un cheval... Pour le gouvernement, il faut profiter de cette prise de conscience pour aller vers un tourisme écologique.

Aller vers une montagne résiliente, c'est l'objectif de ce comité interministériel au tourisme, dit-on dans l'entourage de Jean Castex

Autour du Premier ministre, en préparant ce déplacement en Savoie, on évoque aussi "une montagne durable, une montagne verte".

Plusieurs mesures seront présentées jeudi, dont un "programme d’ingénierie" pour les stations et les collectivités territoriales, c'est-à-dire des moyens financiers et des outils pour permettre aux stations, aux villes et villages de montagne d'aller vers cette montagne accessible à tous, à tout moment. Ce projet sera piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Pour son déplacement en Savoie, le Premier ministre Jean Castex sera entouré jeudi ou en visioconférence, avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion et des Territoires, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement.