Le premier Noël des "Paniers Solidaires", l'épicerie sociale de Mathay-Mandeure

Un parfum de réveillon diffusait ce matin du 24 décembre dans les locaux de l'épicerie sociale de Mathay-Mandeure. Un père Noël chargé de cadeaux est venu participer à la distribution. Premier Noël de la nouvelle épicerie sociale et plus beau Noël des porteurs de ce projet, tant attendu.

C'est le tout premier Noël de l'épicerie sociale de Mathay Mandeure, inaugurée il y a tout juste deux mois. La distribution de produits alimentaires ce mardi 24, matin de réveillon, s'est faite en présence du père Noël, venu avec des jouets pour les enfants des familles. Une ambiance de fête dans ce nouvel espace de solidarité qui ravit tout le monde : bénévoles et bénéficiaires.

Après quatre ans d'espérance, c'est le premier Noël de l'épicerie social et le plus beau.

"C'est mon plus beau Noël, parce qu'on a eu tellement de mal à mettre en place cette épicerie qu'aujourd'hui, c'est un vrai cadeau. Un Noël de partage et de sourires", explique Françoise Schneuwly, la présidente de l'association "Les Paniers Solidaires" qui accompagne cette initiative.

L'équipe des "Paniers Solidaires" autour du Père Noêl © Radio France - Christophe Beck

La permanente de cette épicerie, Elodie Rhein, est une ancienne bénéficiaire de l'aide alimentaire. Elle fait partie de l'équipe fondatrice de l'association. "Avec nos fins de mois difficiles, on s'est dit qu'on est tous capable de faire quelque chose et de se rendre des petits services. Et on a eu cette idée : passer de la précarité à l'entraide. On est est partis sur cette idée d'épicerie sociale dont on a entendu parler".

Un vrai besoin à Mathay et Mandeure

Aujourd'hui, 70 familles de Mathay et Mandeure bénéficient de cette aide alimentaire. C'est 30 de plus qu'il y a quelques mois. Preuve que le besoin va croissant à Mathay et Mandeure. L'équipe de bénévoles est constituée d'une dizaine de personnes. Bien plus qu'une épicerie, c'est un lieu d'accueil, de rencontre, de solidarité.

"Elle est chaleureuse cette épicerie. Ça nous change de la distribution classique. Ici, c'est convivial. Surtout aujourd'hui, jour de réveillon avec ces pères Noel et ces jouets", confie Mickael, le papa de Mike 18 mois.

Des jouets plein le panier (solidaire) © Radio France - Christophe Beck

Les jouets proviennent de dons, y compris des dons fait par les bénéficiaires pour les bénéficiaires. "On dit toujours, c'est toujours ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Moi, je donne." dit la maman de Mike.

Il a fallut près de quatre ans pour faire éclore ce projet, notamment en raison des résistances de la commune de Mandeure, pourtant partie prenante dans l'opération., Aujourd'hui, l'aventure est enfin sur les rails. "Noël prochain, on prendra le temps d'organiser une vraie fête", promet François Schneuwly.