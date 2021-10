Le premier parcours sport-santé de Bayonne inauguré sur la rive droite de l'Adour

Une "salle de sport à ciel ouvert". Les mots de Jean Peytavin, directeur des sports de la ville de Bayonne, au moment d'inaugurer l'aire de fitness aménagée depuis trois semaines quai de Lesseps, sur la rive droite de l'Adour. Le dispositif vient compléter les 4,6 de parcours sur les bords du fleuve entre les ponts Henri Grenet et Charles-Vaillant.

Ce premier parcours sport, est réalisé dans le cadre du projet municipal sport-santé & bien-être 2021 – 2025 dans lequel la Ville de Bayonne avait acté le principe d’aménager sur son territoire quatre parcours sport-santé ouverts à tous. Complémentaires les uns par rapport aux autres et adaptés aux profils et au niveau de chaque public : adeptes de la course à pied, mais également aux publics plus éloignés de la pratique sportive (séniors, non pratiquants, marcheurs) et de tout âges.

Au total 21,8 km de parcours sportifs seront aménagés à Bayonne d'ici 2024 © Radio France - Ville de Bayonne

Au final, les quatre parcours permettront aux adeptes de la course à pied de cheminer sur plus de 20 km de parcours en ville :

le parcours « Adour » sur les bords du fleuve, 4,6 km inauguré le 19 octobre 2021 ;

le parcours « Caradoc » sur la rive droite et les Hauts de Bayonne, 6,2 km prévue pour 2022 ;

le parcours « Vauban » dans les douves et le centre ancien autour des remparts, 4,8 km pour 2023 ;

le parcours « Nive » sur le chemin de halage jusqu'au sud et l'A63, 6 km pour 2024.

Pour tous les publics

Chaque parcours, et c'est le cas du premier quai de Lesseps, sera équipé d’une station fitness en libre accès. Composée de différents appareils : articulés, fixes et tracés au sol. De quoi réaliser "pour tout les publics des exercices de renforcement musculaire, d’étirements, et de cardiotraining" explique Cyrille Laiguillon, adjoint en charge des Sports, de la Vie associative et des Pratiques émergentes.

Et si, sur chaque agrès, il y a une affiche qui explique comment pratiquer des exercices, il est aussi possible de se faire coacher via l'application de l'entreprise qui a remporté l'appel d'offre : « FREETNESS ». "Elle est téléchargeable gratuitement sur mobile et comme ça, tout le monde peut accéder à une banque d’exercices, pour tout niveau, des vidéos et à des programmes d’entraînements spécifiques, en lien direct avec les agrès présents sur l’aire de fitness", détaille Jean Peytavin.

L’aménagement de ce premier parcours sport-santé représente un investissement de 69.000 euros TTC (conception, aménagement de l’aire, signalétique et jalonnement). Ces travaux émanent du plan Sport-Santé & Bien-être pour la Ville.