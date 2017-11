Le premier particulier raccordé à la fibre à Privas

Orange a raccordé à la fibre le premier particulier de la préfecture de l'Ardèche. L'opérateur privé est chargé de l'installation de la fibre dans soixante-six communes de Drôme et d'Ardèche.

Mickaël et Sara sont passés en un clic du XXème au XXIème siècle. Il faut dire que leur contrat ADSL à Privas ne leur amenait que deux mégabits. Il fallait donc choisir entre l'ordinateur ou la télé et la télé pas tout le temps parce que le week-end ce n'était plus possible. Depuis quelques semaines et l'arrivée dans leur foyer de la fibre, pour le même prix, ils sont passés à 285 mégabits. Autrement dit, ils n'ont plus à se soucier de leurs activités sur internet. Tout fonctionne en même temps et en permanence.

Le développement de la fibre se poursuit en Drôme et en Ardèche

L'Etat a désigné deux opérateurs. L'un privé, c'est Orange. Il est chargé d'installer la fibre dans 66 communes de Drôme et d'Ardèche, essentiellement des communes urbaines, Valence et sa couronne, Annonay, Privas, Montélimar ou encore Romans. Il y a aujourd'hui sur ce territoire 155.000 clients raccordables, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire la demande d'un raccordement à la fibre. Tous ne le font pas. Orange estime qu'ils sont 25% à la faire. La quasi totalité des foyers de ces 66 communes devraient être raccordables d'ici 2022.

Un opérateur public: ADN

Et puis il y a donc un opérateur public ADN pour Ardèche Drôme Numérique. Cet opérateur est financé par l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les deux départements et les intercommunalités, autrement dit par les impôts. Il est chargé d'équiper les 640 communes restantes. Jusque-là, il a équipé 1.400 clients uniquement des professionnels comme des hôpitaux, des établissements scolaires ou des équipements touristiques. Les premiers particuliers qui dépendent d'ADN seront équipés à la fin de l'année 2018. Et finalement 98% des foyers dépendant d'ADN seront raccordables d'ici 2025.

La première question que nous posent les entreprises qui veulent venir s'implanter, c'est "avez-vous la fibre ? " explique Michel Valla, le maire de Privas.

Un chantier gigantesque

C'est un chantier considérable qui a débuté. Il est comparable à l'installation du téléphone dans les années 60 en France. Ceux qui ont connu cette époque savent que ça a pris du temps. Parfois plusieurs années avant d'avoir sa ligne téléphonique. C'est un peu la même chose pour la fibre. C'est aussi un chantier couteux. Le prix moyen pour l'installation d'une prise fibre est de 1500 e en drome/Ardèche. Mais c'est une moyenne qui cache de fortes disparités : on estime qu'une prise coute 150 € à Valence et 3.000 € à Lachamp-Raphaël sur le plateau ardéchois.