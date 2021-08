Le premier « quai sans tabac » de France inauguré en Ardèche

C'est le tout premier quai sans tabac de France, et c'est à Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, que ça se passe. Plus le droit de fumer sur une partie du quai Farconnet, en bord de Rhône. Les abords de huit écoles de la ville seront également concernés à partir de la semaine prochaine.

Finie, la cigarette en bord de Rhône à Tournon, en Ardèche ! La ville et la Ligue contre le cancer inaugurent ce vendredi 27 août 2021 le tout premier quai sans tabac de France. Cela concerne une partie du quai Farconnet, celle face au port de plaisance, très fréquenté par les Tournonais et les touristes. En février dernier, la ville de Privas avait déjà pris une décision similaire au square d'Indy, au jardin des Récollets et au skate parc.

à lire aussi Privas interdit la cigarette dans trois espaces extérieurs

Sensibiliser avant tout

En entrant sur la promenade Léon Perrier, quatre grands panneaux verts accueillent les passants. Il est désormais interdit de fumer entre les bords de Rhône et la première rangée de platane du quai. Ce qui suscite chez certains quelques interrogations. "Si c'est une application stricte et qu'ils commencent à verbaliser les gens alors que ça se joue à trois mètre près, ça n'a pas trop de sens, remarque Jonathan. Mais bon, si c'est pour protéger les jeunes et les enfants et que l'application est souple, là pourquoi pas."

En entrant sur la promenade Léon Perrier, quatre grands panneaux verts accueillent les passants. © Radio France - Alice Marot

Du côté de la mairie, on insiste : le but n'est pas de sanctionner les fumeurs. "Il y a 20 ans, quand on a interdit de fumer dans les restaurants, il y a eu une levée de boucliers, mais maintenant on n'imaginerait plus retourner en arrière, lance Florence Croze, l'adjointe en charge du projet. Il faut faire rentrer ça dans les mœurs doucement, donc notre but ce n'est pas de sanctionner, mais de sensibiliser." En cas de contrôle de la police, les fumeurs risquent néanmoins 135 euros d'amende.

Un enjeu écologique et économique : le ramassage des mégots sur la voie publique coûte 33 euros par an par habitant, argumente l'élue en charge de la nature en ville, Nathalie Raze. Sans compter les crues régulières du Rhône sur la zone, qui précipitent les déchets du quai dans l'eau.

Pour la présidente de la Ligue contre le cancer en Ardèche, Annie Barbequot, l'enjeu est également de dissocier lieu de détente et cigarette. "L'espace en lui même est un outil pédagogique, il montre aux enfants qu'un monde sans tabac existe, et ça peut même donner des idées aux parents", se félicite-elle. A partir de la semaine prochaine, la commune met également en place des espaces sans tabac à proximité de huit écoles environnantes, pour exposer le moins possible les enfants à la cigarette.