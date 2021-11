Le premier salon de généalogie en Vaucluse se tient au Pontet

Organisé par le Cercle Généalogique de Vaucluse, ce salon se tient au Château de Fargues au Pontet où sont réunis jusqu'à ce dimanche fin de journée plus d'une vingtaine d’associations régionales et d'exposants.

Le salon de généalogie se tient au second étage du château de Fargues et les conférences sont données dans la salle du rez de chaussée

A l'occasion de ce salon une exposition ’’ L'Homme et la pierre en Vaucluse ‘’ est proposée au public avec les généalogies de carriers et tailleurs de pierre du département mais aussi des conférences thématiques .

La généalogie connait depuis une vingtaine d'année un regain d'intérêt avec l'arrivée de sites marchands en ligne bien différents du travail méticuleux et sérieux menées par les associations. souligne la présidente du Cercle Généalogique de Vaucluse, Suzanne Pawlas s’étonne que certains site facturent des recherches accessibles à tous : « Ils font payer alors que certaines archives sont en accès libre. Nous nous sommes des bénévoles, associations loi 1901, on partage dans des réunions comme nous faisons là un salon de généalogie et nous faisons les relevés de registres paroissiaux, des actes notariés, l’état civil et nous effectuons auprès des personnes intéressée des remises de relevés dans les communes dont nous avons fini le travail.

Ici au salon le public va pouvoir rencontrer les associations qui ont toutes leurs bases de données avec elles, les gens vont pouvoir avancer dans leur généalogie parce que l’on va pouvoir les renseigner. On va leur donner un acte de naissance ou un acte de mariage, on va leur donner un relevé et les gens pourront aller chercher sur les registres les actes eux-mêmes. »

Deux conférences au programme ce dimanche :

10h ‘’Comment réaliser sa généalogie’’ par Claude Ayme, administrateur du CGV-84, spécialiste en paléographie

15h30 « Recherches généalogiques en Allemagne et en Autriche » par Isabel Canry, généalogiste professionnelle

Salon de 9h 30 à 17h ce dimanche 14 novembre. Entrée libre avec pass sanitaire.