Le premier supermarché de Pau ouvert 24h/24, 7j/7

Ce magasin Casino qui existe à Pau (route de Tarbes) depuis plus de 50 ans vit un nouveau chapitre à partir de ce mercredi soir. Il est le premier supermarché de Pau à ouvrir toute la nuit, 24h/24, 7j/7. Jusqu'ici il était déjà ouvert jusqu'à 22h. Ces nouveaux horaires n'ont aucune conséquence sur les plannings des salariés puisqu'à partir de 20h, seules les caisses automatiques fonctionnent.

Un service supplémentaire pour les clients palois

Nathalie fait ses courses ici depuis plus de 30 ans, cette ouverture totale ne l'a pas du tout étonnée : "Ils sont en train de s'adapter, je pense que suite au covid, ils ont besoin de remplir leurs caisses. Vu le nombre de supermarchés qu'il y a dans Pau, je peux comprendre que ça peut intéresser des gens qui font des soirées."

Il n'y aura pourtant aucune vente d'alcool la nuit. Un autre client, Frédéric, reconnaît que ça pourrait le dépanner, il travaille dans la logistique : "Dans les grandes villes, c'est comme ça, et si ça peut faire venir de la clientèle, tant mieux." C'est le but de cette ouverture 24h/24, 7j/7.

19 salariés dans ce magasin

"Aujourd'hui, il y a une demande et il n'y a pas de concurrence là-dessus, explique Ruben Bigot, le directeur du magasin Casino Pau Charles de Gaulle, arrivé il y a un an. Deux agents de sécurité d'une société de gardiennage seront là pour assurer la sécurité des clients, toute la nuit, pour permettre aux clients de faire leurs achats toute la journée."

Le directeur du magasin explique quel est le public ciblé : "Une clientèle plus jeune, ça permettra de dépanner des gens sur Pau et qu'ils n'aient plus le souci - comme ça peut arriver pour une génération dynamique - d'oublier, ils auront toujours la possibilité de venir au Casino Pau de Gaulle pour faire leurs courses."

Une réelle clientèle nocturne ?

Cette nouveauté s'inscrit dans une dynamique plus large. Dans toute la France, des magasins Casino ouvrent désormais 24h/24. On peut s'interroger sur le nombre potentiel de clients nocturnes. Concernant le contexte de hausse des prix de l'énergie, Ruben Bigot répond que "ça ne changera pas grand-chose, les frigos étaient déjà allumés toute la nuit et pour l'éclairage, il y a des LED pour tendre vers une consommation plus verte". Certains magasins Casino ont des panneaux solaires, ce qui n'est pas le cas ici à Pau.