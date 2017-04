Le premier tour de l'élection présidentielle c'est ce vendredi pour des lycéens de Pons

Au lycée Emile Combes de Pons, 630 élèves de moins de 18 ans vont voter au premier tour de l'élection présidentielle ce vendredi. Une fausse élection organisée par des lycéens de terminale dans les conditions du réel.

Affiche, mail, liste des 630 élèves mineurs de l'établissement, urne, bulletins, assesseurs et isoloir. Tout est prêt au lycée Emile Combes de Pons. Les 630 élèves mineurs sont invités à voter ce vendredi 14 avril, pour leur premier tour de l'élection présidentielle. Ils devront choisir parmi 12 bulletins. Ceux des 11 candidats et le bulletin blanc. Cela fait un mois que des lycéens de terminale organisent cette élection présidentielle. Au départ, l'élection devait avoir lieu dans une seule classe, c'était l'idée d'un professeur d'histoire-géographie mais ses élèves ont voulu étendre l'expérience à l'établissement dans son ensemble explique Maxime Giraudeau : "On s'est dit, on peut profiter de ça pour organiser une élection à grande échelle dans le lycée".

Préparer le futur électeur

Maxime est en terminale ES, économique et sociale, il fait partie aussi du journal du lycée "l'Emile Hebdo". Pour cette élection, dans le quatrième numéro du journal, il a synthétisé les programmes des 11 candidats : "j'ai lu tous les programmes, j'ai tout synthétisé de manière objective. Cela m'a pris je dirais, une trentaine d'heures pour rédiger cet article avec la mise en page notamment". Pour Lorenzo Marais, lui aussi en terminale ES, l'objectif de cette élection c'est de "rendre les gens responsables qu'ils se disent "Ah mais j'ai un rôle à jouer dans le lycée et dans la société"". Pour ce lycéen, à Emile Combes : "Nous avons des futurs citoyens, nous voulons leur montrer qu'ils sont intégrés dans la société".

Concernant l'âge d'obtention du droit de vote, certains candidats à l'élection présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon propose de l'abaisser à 16 ans, mais le débat n'est pas tranché chez les lycéens. Maxime a un avis partagé. Selon lui, "D'un côté, voter à 16 ans cela pourrait permettre aux jeunes de développer véritablement l'habitude d'aller voter dès 16 ans et de pouvoir aller voter avec ses parents, d'avoir les moyens d'aller au bureau de vote. Alors qu'à 18 ans, ils n'ont peut-être pas les moyens d'aller voter ou pas. D'un autre côté, on sait que 16 ans c'est jeune et que l'on peut être influencé par ses parents. Ce qu'il faudrait, c'est expérimenter le droit de vote à partir de 16 ans mais en instituant un cadre autour. En mettant en place à l'école, une véritable information sur la vie démocratique et sur les candidats".

Une élection pour une étude sociologique

S'il n'y a pas d'enjeu réel, Lorenzo aimerait que cette élection permette de réaliser "une étude du comportement comme de la sociologie. On va étudier le taux abstention, on va se servir de tout ce que l'on a vu, entendu, pendant cette élection au lycée pour faire une étude sociologique". Les résultats de l'élection seront gardés secrets jusqu'au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle car selon Lorenzo : "Silence absolu a demandé le rectorat et le ministère de l'Education car soit disant cela pourrait influencer le vote des vrais élections, comme si les lycéens de Pons avaient beaucoup de pouvoir".