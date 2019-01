Le premier trail nocturne urbain passera par le pont d'Avignon

Le premier trail urbain d'Avignon associera le 11 mai sport et culture. Deux parcours (9 et 18 kms) proposeront à un millier de coureurs à pied de fouler la cour d'honneur du Palais des Papes, les remparts ou le pont d'Avignon. Départ de ce trail nocturne à 21h00.

Avignon, France

Le premier trail urbain nocturne d'Avignon aura lieu le 11 mai. Les 1 000 coureurs passeront sur le Pont d'Avignon, les remparts, la Tour des Chiens mais aussi par la Cour d'Honneur du Palais des Papes. Deux distances sont proposées : 9 km et 18 km avec des dénivelés de 150 et 250 m. Départ à 21h00 le 11 mai. La course est organisée par le Club Athlétic Sport Avignonnais reversera un euro par coureur à l'association Le Pas qui propose des activités sportives aux personnes handicapées. Un prix spécial sera aussi remis au coureur le mieux déguisé.

Associer sport et culture en courant sur le Pont d'Avignon

Le directeur sportif du Club Athlétic Sport Avignonnais veut "garder le tracé secret" mais il proposera le 11 mai un "parcours sportif et patrimonial pour découvrir autrement la ville". Gilles Chapellier promet aux athlètes "des montées, des descente, des escaliers pour découvrir autrement la nuit une ville qu'on apprécie sous un autre angle avec la lampe frontale". Les participants à ce trail trail nocturne urbain effectueront un aller-retour sur le pont d'Avignon puis courront dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Gilles Chapelier explique qu'il ne s'agit "pas de réaliser une performance mais de découvrir des des passages méconnus des avignonnais. Ça va être une chouette course".

Courir dans des musées d'Avignon pour la prochaine édition ?

Le président du Club Athlétic Sport Avignonnais souligne que la course du 11 mai est "le seul trail urbain nocturne de la région pour associer culture et sport". Vincent Beau a choisit la date du 11 mai car il espère "attirer des coureurs et visiteurs extérieurs au Vaucluse pendant le long weekend du 8 mai". Vincent Beau prépare déjà la prochaine édition: il imagine un parcours de course à pied dans les musées ou l'opéra d'Avignon.