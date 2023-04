Le premier tronçon de la piste cyclable qui reliera Saint-Gély-du-Fesc à Montpellier inauguré

Le premier tronçon de la vélo ligne 10a qui reliera Saint-Gély-du-Fesc à Montpellier d'ici 2025 a été inauguré ce samedi après-midi au domaine du Maspiquet à Grabels. 4,5 kilomètres de piste cyclable, en parallèle de la route de Ganges (route départementale 986), entre la sortie de Saint-Gély-du-Fesc et la Valsière à Grabels. À terme, elle fera 8 kilomètres. Elle partira de Saint-Gély-du-Fesc, passera par Grabels et arrivera à Montpellier au niveau de l'arrêt de tram Occitanie, par l'avenue Charles Flahault.

Inauguration par le président de la métropole, Michaël Delafosse, la maire de Saint-Gély-du-Fesc, Michèle Lernout et le maire de Grabels, René Revol. © Radio France - Morgane Guiomard

Cette inauguration officielle a eu lieu ce samedi et une inauguration officieuse aura lieu ce dimanche. L'association Vélo Cité organise une fête avec buvette, food-truck et concert pour les riverains. C'est à partir de 17 heures au domaine Maspiquet à Grabels.

Il y a deux convois à vélo qui partent à 16 heures. Un de l'Arc de Triomphe de Montpellier. Et le deuxième du centre culturel Georges Brassens à Saint-Gély-du-Fesc.

Plus de sécurité pour les cyclistes

C'est la première étape mais ce tronçon est déjà bien utile à des cyclistes comme Vérane Alberola-Lamarre, habitante de Grabels et enseignante au Lycée Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière : "ça permet déjà sur un bon tronçon d'avoir un accès sécurisé. Là, on n'a pas les voitures juste à côté.

La piste cyclable en parallèle de la route de Ganges. © Radio France - Morgane Guiomard

En effet, cette piste cyclable sécurise les cyclistes puisque c'est une voie dédiée aux vélos et non une bande cyclable en bordure de route. "Avant il fallait longer la deux fois deux voies. Aujourd'hui, on peut circuler à vélo en dehors de cette route départementale en toute sécurité. C'est vraiment un itinéraire qui est complètement en dehors du flux routier et qui est sûr. Et donc ça va favoriser les déplacements à vélo entre les communes du nord de Montpellier jusqu'à la métropole" explique Patrick Burté, adjoint à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc, en charge de la mobilité.

La piste cyclable représente aussi un gain de temps assure Jean-Luc Savy, maire de Juvignac et délégué aux pistes cyclables à la métropole de Montpellier. "En quelques minutes on peut rallier Montpellier pour aller travailler, notamment ceux qui travaillent au CHU."

Il reste un endroit difficile à réaménager pour termine cette vélo ligne, le rond-point de la Lyre.