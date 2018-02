Champigny-sur-Marne, France

C'est un événement majeur pour ce qu'on a coutume d'appeler le "chantier du siècle". Ce samedi, le premier tunnelier du Grand Paris Express a été lancé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Il s'agit d'un "train-usine" de 100 mètres de long et de 10 mètres de diamètre. cet événement marque le début symbolique du chantier de la ligne 15 Sud du nouveau métro : une ligne de 36 kilomètres qui doit relier les stations Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs, à l'horizon 2024.

Chantier pharaonique

Comme le veut la tradition, le tunnelier a été baptisé. Son nom : "Steffie-Orbival". Steffie comme "le nom d'une collaboratrice de l'entreprise Alliance", parmi les rares femmes du monde à occuper le poste de pilote de foreuse de parois souterraines ; et Orbival, comme un clin d'oeil à l'association qui a depuis des années soutenu le projet de Grand Paris Express.

C'est l'une des grues les plus puissantes d'Europe qui a descendu la roue de coupe à 20 mètres sous terre. C'est à ce niveau qu'elle doit creuser la première portion du tunnel. Au total, il y aura 10 tunneliers en même temps sur la longueur du chantier de cette ligne 15. Ils évolueront à une profondeur située entre 15 et 55 mètres sous la surface du sol.

Le tracé prévu des 36 kilomètres de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express - Société du Grand Paris

En moyenne, les gares seront situées à 29 mètres sous le niveau du sol : de 21 mètres à 52 mètres (St-Maur/Créteil) de profondeur. Les missions des tunneliers : forer, évacuer les déblais et poser les anneaux en béton armé du tunnel. Une quinzaine de personnes travaillent en simultanée sur le tunnelier.

Des défis multiples

Des machines qui devront faire face durant la durée du chantier à plusieurs défis. D'abord, la grande diversité du sous-sol francilien. C'est pourquoi, certains tunnelier seront à "pression de boue" (pour les sables et terrains meubles ; consiste à injecter une argile très fine, la bentonite, sous pression d'air afin d'assurer la stabilité du sol), d'autres à "pression de terre" (pour terrains durs, calcaires ; consiste à gratter le terrain et faire éclater la terre). Et puis, il faut tenir compte des réseaux liés à l'urbanisation (eau, gaz, électricité, métro RATP).

Description d'un tunnelier - Société du Grand Paris

Réunion avec la ministre des Transports mardi

"La ministre des Transports a confirmé que la totalité du réseau serait réalisé. Certes, le calendrier risque d'être allongé, mais on travaille actuellement à faire en sorte que plutôt que de réduire le réseau, on cherche des financements supplémentaires", explique Christian Favier, le président (PCF) du conseil départemental du Val-de-Marne. L'élu participe à une réunion avec la ministre des Transports mardi matin pour discuter de tous ces aspects là.

Le Grand Paris Express est considéré comme le plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe. Au total, ce super métro doit faire près de 200 kilomètres, et prévoit la création de 4 nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de 2 lignes existantes (lignes 11 et 14) et la construction de 68 gares. En visite à Champigny-sur-Marne le 23 janvier dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le projet de Grand Paris Express irait à son terme, sans pour autant donner de calendrier.