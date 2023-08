Le premier urinoir féminin debout au monde se trouve dans les Hautes-Pyrénées

Et si les femmes faisaient, elles aussi, pipi debout ? C'est désormais possible dans les Hautes-Pyrénées, à Villelongue. Le tout premier urinoir féminin débout au monde a été installé il y a deux semaines dans le local de Tom Rafting. Il existait déjà des urinoirs pour femmes, qu'on voit notamment fleurir dans certains festivals , mais ça restait des toilettes classiques, en position assise. Cette fois, les femmes peuvent uriner debout, dans la même position que les hommes.

Nommé Isis, l'urinoir a été conçu par Jean-Marie Fischer, de l'entreprise Vision Verte , qui fabrique des urinoirs masculins depuis longtemps. L'objet, installé 60 centimètres au dessus du sol, est en bois massif, verni, tout en courbes, avec une espèce de long bec vers l'avant. Une forme qui, dans un premier temps, déboussole un peu les clientes venues faire du rafting. Mais la moitié d'entre elles finit quand même par tester.

Plus hygiénique ?

À l'image de Warda, en vacances dans les Pyrénées avec sa fille, d'abord circonspecte face à cet objet insolite : "Au début j'étais un peu perdue, c'est ma fille qui m'a expliqué comment faire". À 48 ans, c'est la première fois qu'elle urine debout. "Il m'arrive de faire pipi dans la nature, mais accroupie, alors que là debout c'est bizarre de faire comme un garçon alors que je n'en suis pas un". Sa fille, Nolane, 14 ans, est davantage convaincue : "Moi je suis prête à l'adopter. Ça ne me dérange pas d'être debout, d'ailleurs je trouve ça plus hygiénique qu'on n'ait pas à s'asseoir sur une cuvette où tout le monde s'assoit".

Pour comprendre comment utiliser l'urinoir féminin en position debout, un schéma explicatif est posé juste en face des toilettes. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

L'idée c'est justement de "ne pas rentrer en contact avec l'objet", confirme Marie Majkowiez, co-gérante de Tom Rafting avec son compagnon, Thomas Legeay. Désormais habituée à utiliser cet urinoir, elle se lance avec enthousiasme dans une démonstration : "On se positionne debout avec les jambes de part et d'autre de l'urinoir, on bascule très légèrement le bassin vers l'avant et il y a une toute petite manipulation très simple qui consiste à tendre un tout petit peu la peau du pubis pour pouvoir uriner de manière un peu plus horizontale que la normale". Pour aider les clientes, ce geste un peu technique, qui permet d'éviter d'en mettre partout, est décrit sur des schémas explicatifs posés en face de l'urinoir.

Un urinoir écolo et pratique

Ensuite, il n'y a pas de chasse d'eau à tirer. Il s'agit en effet d'un urinoir sec, équipé "d'une bonde avec une membrane spéciale qui fait que les fluides vont partir à l'intérieur et qu'on n'a aucunes remontées en sens inverse. Ni d'odeur, ni de liquide, ce qui fait qu'on peut se passer de chasse d'eau". Cet aspect écologique, c'est la principale raison pour laquelle Marie Majkowiez tenait vraiment à installer cet urinoir féminin. Les gérants de Tom Rafting espèrent économiser 23 000 litres d'eau potable par an grâce à cet urinoir et aux autres toilettes sèches construites dans leur local.

L'urinoir est écolo car il fonctionne sans chasse d'eau, grâce à une membrane spéciale qui empêche les liquides et les odeurs de remonter. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

L'objet a aussi de réels avantages pratiques, selon Marie Majkowiez. "Il y a un gain de temps : on va aux toilettes, on ne baisse même pas son pantalon jusqu'en bas, on urine, on met le papier dans la poubelle, on ressort, ça va très vite". Elle voit même dans cet urinoir une solution aux files d'attente interminables dans les toilettes publiques pour femmes : "Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de temps pour faire ce qu'elles ont à faire et quand on a besoin de faire juste un petit pipi, on attend super longtemps. Les urinoirs, ça raccourcit énormément les temps d'attente dans les toilettes classiques". Pas sûr, pour autant, que ces urinoirs soient installés partout, vu leur coût : 3 400 € l'unité pour ce modèle en bois massif.