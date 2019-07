Indre : ils rachètent une maison délabrée sur Le Bon Coin, quatre ans après les travaux avancent

Le Prépicault, Preuilly-la-ville, France

Ils se sont lancés dans un projet un peu fou : rénover une vieille maison à Prépicault, dans l'Indre. Il y a quatre ans, une association s'est formée pour racheter la bâtisse à 400 euros sur Le Bon coin, la remettre en état et en faire un lieu de halte pour les promeneurs. Le chantier a avancé, et il vient de passer en ce mois de juillet une étape importante : la pose d'un toit tout neuf.

Une étape importante, quasi symbolique

Au pied de la maison, Cécile s'active avec quelques autres bénévoles de l'association Pierre qui roule. C'est eux qui ont racheté le bâtiment. Les travaux du jour : la pose de tuiles, données par un artisan de la région. "C'est agréable de voir ce beau toit, de se dire que la maison est enfin sauvée, qu'elle va arrêter de prendre l'eau, que le plancher ne vas pas pourrir" commente Cécile.

La petite maison en pierre a été rachetée par l'association Pierre qui roule sur le Bon coin © Radio France - Manon Klein

Prochaine étape : l'intérieur

Après le toit, c'est l'intérieur de la maison qui va être rénové. Les poutres devraient être changées en septembre. Pour le reste, pas de modification majeure, comme l'explique Sébastien Rigot, secrétaire de l'association Pierre qui roule : "On veut qu'elle reste dans son jus, comme elle est là. Qu'on puisse la visiter, qu'on puisse mettre la cheminée, qu'on puisse venir manger dedans. Mais on ne veut pas en faire un gîte."

La pose des tuiles : une étape importante dans la rénovation de cette maison © Radio France - Manon Klein

La maison devrait pouvoir accueillir ses premiers visiteurs d'ici peu. "On a au moins fait la moitié du chantier. On pensait que ça irait plus vite, mais finalement on assume de prendre notre temps" s'amuse Sébastien.

Pour aider l'association à financer les travaux de rénovation de cette petite maison rurale, une cagnotte a été mise en ligne sur le site de la fondation du patrimoine, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant.