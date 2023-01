Le préservatif masculin gratuit pour les moins de 26 ans, pas le féminin, rappelle le Planning familial

Depuis le 1er janvier 2023, il est possible possible aux personnes de moins de 26 ans de retirer gratuitement en pharmacie des préservatifs masculins. "C'est un progrès de faciliter l'accès à la prévention pour ce public", estime Monique Prévost, militante au Planning familial de Douarnenez. "Cette catégorie de population a assez de facilité à s'en procurer gratuitement, dans les infirmeries des lycées, dans les lieux de rassemblement dans les universités ou les centres de planification des hôpitaux mais la gratuité facilite effectivement les choses."

Le préservatif féminin plus cher, n'est pas concerné par la gratuité

Mais la militante tempère : "Aujourd'hui, il y a deux préservatifs accessibles aux personnes. Le préservatif masculin, concerné par cette mesure et le préservatif féminin, interne, qui est plus cher que l'autre et qui n'est pas concerné par cette mesure. Or, il a l'avantage de permettre aux filles de gérer la prévention aussi bien en termes d'infection sexuellement transmissible ou de grossesse non désirée. Tout cela reste encore très tabou, surtout pour les jeunes."

Reste également un frein, la démarche d'aller demander un préservatif en officine : "Les initiatives de mises en place de distributeurs de préservatifs dans les établissements scolaires me semblent aller dans le bon sens. C'est plus accessible et plus anonyme. Il faudrait sans doute plus de distributeurs dans la rue."

Il faut plus de distributeurs

L'initiative a aussi l'avantage de faire parler du préservatif. Le Sidaction rappelle que "seules 34% des personnes interrogées déclarent avoir utilisé systématiquement un préservatif lors d’un rapport sexuel (-14 points par rapport à 2020)" en s'adossant sur un sondage IFOP consacré aux jeunes et l'information sur le Sida il y a quelques semaines. "Il y a eu une génération Sida qui avait peur. Le préservatif devenait un réflexe. Aujourd'hui, on a passé ce stade et il faut dire que pour faire prendre conscience que chacun doit être responsable de ces actes, ce qui manque c'est une réelle éducation à la vie sexuelle et affective."

Manque d'éducation à la vie sexuelle et affective

Et ça pose problème : "Faute de cette éducation qui permet de faire réfléchir les jeunes sur les notions de consentement, de respect de soi et de l'autre", estime Martine Prévost, "la seule éducation à la sexualité qu'ont les jeunes passe par la pornographie mainstream qui est là pour faire de l'argent et dans laquelle on ne voit jamais un seul préservatif. L'accès à l'information est très facile par internet mais elle n'est pas toujours très fiable ou bien comprise. On a souvent affaire à des jeunes qui ont des informations approximatives."

Mais les mentalités - et les éducateurs - évoluent. "Ce qui est indéniable c'est que les établissements nous ouvrent davantage les portes, à tel point que le Planning familial a dû refuser des informations dans la région de Brest. On est convaincu au planning, que c'est par l'éducation avec les jeunes sur la notion de consentement qu'on pourra faire évoluer les choses dans le bon sens."