Le président d'Alès Agglo en colère après l'annonce du report de l'ouverture du centre de vaccination

Max Roustan et Christophe Rivenq, le maire d'Alès et le président d'Alès-Agglo.

Le centre de vaccination ouvert par les services de la mairie d'Alès au gymnase du complexe sportif de la Prairie n'accueillera pas ses premiers volontaires ce jeudi comme prévu. Les doses de vaccin n'ont pas été livrées. Le président d'Alès Agglo, Christophe Rivenq (LR) ne décolère pas. Invité du journal de 18h de France Bleu Gard Lozère ce mercredi, il déclare : "Il y a beaucoup de colère de ma part mais également des soignants qui se sont mobilisés sans compter depuis des semaines pour ouvrir ce centre à la demande de l'ARS, pour répondre à une stratégie vaccinale fixée par le gouvernement. " Selon l'élu, le centre d'Alès était pourtant répertorié sur le site www.sante.fr.

"2640 personnes avaient déjà pris rendez-vous"

2640 personnes du bassin alésien avaient déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner dans ce centre d'ici le 14 février. "Ces personnes vont apprendre par mail que cette vaccination est annulée faute de doses livrées, contrairement aux engagements pris par l'ARS dans cette affaire." Quand ces vaccinations pourront-elles avoir lieu ? Christophe Rivenq dit ne pas le savoir. "Ce que je demande, c'est de la transparence, pas des promesses qu'on ne pourra pas tenir car moi, j'ai des personnes âgées qui ont déjà eu beaucoup de mal à avoir un rendez-vous, qui n'étaient pas sorites de chez elles depuis mars dernier quasiment pour certaines, qui voyaient dans ce vaccin, un permis de libération et qui se retrouvent en situation délicate car on va leur dire qu'elles vont devoir attendre, un, deux ou trois mois. Il va y avoir une montée en charge dans tous les départements et on n'a pas les doses. Il faut que ça marche le vaccin ! Il faut dire la vérité. S'il y a des problèmes, il faut les assumer. Il faut, au plus tôt, pouvoir relancer cette vaccination." Un seul centre de vaccination est ouvert à Alès, au centre hospitalier.

