Le président de l'AS Monaco va faire un don pour reconstruire le terrain de football de Saint-Martin-Vésubie

Nous avions relayé, sur France Bleu Azur, l'histoire de ces jumeaux de 11 ans, Nathan et Melvin. Après le passage de la tempête Alex, les deux enfants ont écrit au président de l'AS Monaco pour lui demander de financer la réfection du stade de Saint-Martin-Vésubie, où habitent leur grands-parents. "Nous sommes profondément choqués et traumatisés par la disparition des habitants", écrivent-ils. Et "les enfants de Saint-Martin-Vésubie ne peuvent plus jouer au foot". Dmitri Rybolovlev, touché par leur témoignage, leur répond dans une lettre que France Bleu a pu se procurer en exclusivité : "La tragédie qui s'est produite dans tout le département des Alpes-Maritimes et, en particulier, à Saint-Martin-Vésubie, n'a laissé personne indifférent, écrit-il. En tant que résident de la Principauté, et comme tous les habitants de la région, j’ai été bouleversé par les suites de ce cataclysme."

Le président de l'AS Monaco promet un don, dans les tous les prochains jours, pour aider à reconstruire le terrain de football. "J’ai pris la décision d’apporter, dès maintenant, une contribution financière pour participer à la reconstruction du terrain de football de la commune", écrit-il encore. Malheureusement, "en raison des énormes dommages causés par cette catastrophe naturelle, il n’est pour l’instant pas possible de planifier quelque chose de précis".

Le montant du don n'est pas confirmé par le club, même si selon nos informations, il serait de 250.000 euros. Une somme également évoquée par le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, dans un tweet.

Il existe par ailleurs un attachement particulier entre l'AS Monaco et Saint-Martin-Vésubie, puisque chaque été, comme le rappelle Dmitri Rybolovlev, "les équipes de l’Academy effectuent les stages de préparation d’avant-saison dans cette commune". L'ASM avait d'ailleurs déjà proposé à la commune de mettre des logements à disposition des habitants sinistrés, et Nathan et Melvin eux-mêmes jouent tous deux depuis l'âge de 8 ans à l'AS Monaco en U12.