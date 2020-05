Le président de l'OM poste une annonce sur Linkedin pour recruter un directeur du business

Il maintient qu'il ambitionne toujours de transformer l'Olympique de Marseille pour que le club retrouve son rang "dans le top 20 européen" et pour cela le président Jacques-Henri Eyraud cherche un directeur du business. Alors que l'avenir de l'OM est flou et qu'on ne sait toujours pas si André Villas-Boas restera aux manettes la saison prochaine Jacques-Henri Eyraud lui pense toujours à son souhait de métamorphoser le club. Et peu importe si les supporters ne cessent de critiquer sa gestion et demander sa démission.

Jacques-Henri Eyraud a besoin d'un directeur du business qui possède "une excellente vision stratégique et une fine expérience des contexte internationaux". En gros, c'est un super directeur qui est chargé de gérer la marque du club, en dehors du foot. Le président de l'OM a lui même posté l'offre d'emploi sur le réseau LinkedIn.