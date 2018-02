Nantes, France

C'est une décision probablement inédite dans l'histoire de l'université de Nantes : le président Olivier Laboux, dans un courrier adressé ce mercredi soir aux étudiant.es, personnels et enseignants, de l'université, annonce la fermeture administrative d'une grande partie du campus, à partir de ce mercredi soir. Les bâtiments "Tertre, Censive, IGARUN, FLCE, Recteur Schmitt, Droit et Sciences politiques, IAE, SUAPS, Pôle étudiant, ainsi que l'ensemble des bibliothèques universitaires du site" seront donc fermés ce jeudi. "Cela implique que toutes les activités, d'enseignement, de recherche ainsi que les activités techniques et administratives sont suspendues", indique Olivier Laboux qui demande _"à tous les personnels et étudiants de ne pas se rendre sur le campus du Tertre"_. En clair, seuls les campus Santé (Médecine et Pharmacie) et Sciences, et quelques autres bâtiments annexes, restent ouverts à Nantes. Une précédente décision de fermeture avait déjà été prise ce mercredi 14 février, et jeudi 8 février, mais elle ne concernait qu'une partie du Tertre (la faculté de Droit et Sciences Politiques n'était pas concernée, notamment).

"Les conditions de sécurité et de sérénité ne sont pas réunies"

Le président de l'université de Nantes estime que "les conditions de sécurité et de sérénité ne sont plus réunies". Il cite les récents événements sur le campus, à savoir les occupations du château du Tertre et de plusieurs bâtiments de la Censive (en soutien aux jeunes migrants) depuis novembre (toujours en cours), les "blocus" répétés d'une partie du campus du Tertre ces derniers jours, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur (mobilisation qui n'a rassemblé, au plus, que 400 à 450 manifestants à Nantes), des "intimidations physiques exercées sur certains personnels et les dégradations" des locaux. S'ajoute à cela, depuis mercredi après-midi, "une nouvelle étape de durcissement du mouvement avec la "réquisition" des amphis A et B du Nouveau Tertre suite à une effraction".

⚠️ Fermeture de tous les bâtiments du campus Tertre jusqu'à nouvel ordre, message du président #UnivNantes à l'ensemble du personnel et des étudiant(e)s : pic.twitter.com/35HZhSjzCI — Université de Nantes (@UnivNantes) February 14, 2018

Olivier Laboux estime que "les libertés d'opinion, d'expression, de manifestation sont des droits fondamentaux quine sauraient en aucun cas être remis en cause", mais il est "inenvisageable que quelques dizaines d'étudiants et non étudiants (...) empêchent plus de 11000 étudiants et personnels de travailler, d'étudier".