Le président de l'USAM nommé ambassadeur de la lutte contre les violences dans le sport à l’ONU

Le nîmois et président de la Ligue Nationale de Handball devient ambassadeur de la lutte contre les violences dans le sport pour l'ONG "Campus des médiateurs"

David Tebib, l'homme qui monte à Nîmes ? En tout cas, le président de l'USAM Nîmes Gard et de la LNH (Ligue Nationale de Handball) porte désormais un costume supplémentaire. Le voilà nommé ambassadeur de la lutte contre les violences dans le sport à l’ONU, pour l’organisation non-gouvernementale "Campus des médiateurs".

Campus des médiateurs, affiliée aux Nations-Unies, lutte depuis 7 ans contre les violences en milieu scolaire. Forte de son succès dans les écoles, l’ONG a décidé de prolonger son action dans le domaine du sport où les violences sont encore plus nombreuses. "David Tebib et son équipe auront la charge de promouvoir l’action de l’ONG dans le monde du sport au sens large et de faire évoluer les mentalités", est-il précisé ce mardi dans un communiqué.

Une conférence de presse est organisée le 22 septembre au musée de la Romanité à Nîmes.