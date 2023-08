Le président de l'USAP lance une pétition pour "une sécurité renforcée des manèges forains"

Lorsqu'il apprend la terrible nouvelle, dimanche 6 août, le président du club de rugby perpignanais décide d'agir. Un adolescent de 17 ans vient de mourir dans un manège à sensation du Cap d'Agde, dans l'Hérault. Un terrible accident, qui blesse également une jeune femme de 19 ans. Quelques jours plus tard, François Rivière lance une pétition pour "une sécurité renforcée des manèges forains". Il faut dire que le drame résonne tout particulièrement pour lui. En 2016, il a passé plus d'une dizaine de jours dans le coma après avoir été éjecté d'une attraction dans un parc de Narbonne .

"Les accidents dans les manèges se répètent et chaque fois, on doit s'interroger sur la qualité de la réglementation, explique François Rivière. Le jour de mon accident, il y a eu une succession de maladresses invraisemblable. Ça n'est plus possible, on ne peut plus accepter. Il faut faire évoluer la législation."

La pétition est à retrouver ici .