Coronavirus : Le président de la Cité de la Mer de Cherbourg "sans illusion" sur une réouverture cet été

Face à l'épidémie de coronavirus, Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer de Cherbourg, ne croit pas à une réouverture en mai ni cet été. "C'est plus grave que ça " dit il ce mercredi sur France Bleu

La Cité de la Mer de Cherbourg est fermée depuis un mois. Quelques équipes se relaient sur place pour assurer la maintenance des aquariums ou la sécurité. Mais les 45 salariés sont au chômage technique.

3 questions ce mercredi à Bernard Cauvin le président de la Cité de la Mer de Cherbourg

A quand une réouverture ?

"Des sites comme les nôtres, les grands sites, seront long à remettre en route à cause de la promiscuité du public. J'ai peur que l'été soit occulté et même que ça dure jusqu'à la fin de l'année. On vit sur la fréquentation du public. "

L'avenir de la Cité de la mer est-il menacé ?

_'_Les responsables des collectivités locales vont prendre leurs responsabilités, j'ai eu le président de l'agglomération du Cotentin ce mardi. "

Les collectivités ne peuvent pas laisser disparaître un site comme la Cité de la Mer ou encore le Mémorial à Caen. Je suis plus inquiet pour les petites structures, essentiels pour le maillage du territoire

Quel est le manque à gagner ?

"Il est considérable. On va mettre du temps à se reconstruire, à se re-solidifier. On attend beaucoup du plan sectoriel pour le tourisme annoncé lundi par le chef de l'Etat. Certaines structures dans le domaine du tourisme sont menacées et pourraient disparaître. Ce ne serait pas qu'un drame économique mais aussi social"