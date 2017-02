Le président de la FNSEA Xavier Beulin est mort : les réactions en Mayenne

Xavier Beulin est mort à l'âge de 58 ans ce dimanche 19 février. Il était devenu la figure incontournable du syndicalisme agricole. Beaucoup d'agriculteurs mayennais sont sous le choc.

La nouvelle est tombée en fin de journée. Le charismatique président de la FNSEA est décédé a annoncé dans un communiqué le principal syndicat agricole français. Xavier Beulin avait 58 ans. Il a succombé à une attaque cardiaque.

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Xavier Beulin. L'Agriculture perd un grand homme https://t.co/4DK4xYTrud — La FNSEA (@FNSEA) February 19, 2017

En Mayenne, cette information a bouleversé de nombreux agriculteurs et éleveurs qui le connaissaient bien.

.@FNSEA .Les paysans ont perdu leur leader. Visionnaire engagé pour toute une profession. RESPECT MONSIEUR BEULIN😭😭😭 https://t.co/FibSv0OM3e — FDSEA53 (@fdsea53) February 19, 2017

Xavier Beulin, à la tête de la FNSEA depuis 2010, est venu à plusieurs reprises chez nous. Philippe Jehan, le n°1 de la FDSEA 53, fait part de sa grande tristesse sur twitter.

La @fdsea53 et les @Agri_53 sont en état de choc . Nous perdons un grand patron. Pensées à sa famille , ses proches . https://t.co/GYqsKivMTW — philippe jehan (@philippe_jehan) February 19, 2017

Il n y a pas que la @FNSEA qui est devenue orpheline ce soir @Agri_53 @fdsea53 @philippe_jehan , triste nouvelle pour l agriculture — sylviag (@sylviag53) February 19, 2017

Des personnalités politiques mayennaises ont également réagi sur les réseaux sociaux. Comme le député UDI Yannick Favennec :

La FNSEA perd un patron engagé et dévoué à l agriculture et aux agriculteurs. Mes pensées vont à la famille de X. Beulin et à la FDSEA 53. — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) February 19, 2017

Réaction également du président du conseil départemental de la Mayenne :

Un grand monsieur qui est venu à deux reprises en Mayenne depuis un an @fdsea53 @lamayenne #RIP https://t.co/AW8CUlT6xj — Olivier Richefou (@olivierrichefou) February 19, 2017

Le mois dernier, Xavier Beulin avait répondu aux questions de France Bleu Mayenne lors d'une visite à Louverné. Il avait notamment évoqué la crise du lait et le groupe Lactalis : "je crois qu'il faut sortir de cette relation de défiance entre producteurs et transformateurs. Il faut chercher la meilleur valorisation. Pour Lactalis, il faut faire en sorte de ne pas se ranger derrière un pseudo prix mondial du lait. La France fait beaucoup de valeur ajoutée avec ses fromages et toutes ses spécialités laitières. On nous dit que, à cause du prix mondial qui dégringole, il faut baisser tous les prix. Moi je réponds à ça attention! les prix à la consommation ne bougent pas et donc il n'y a pas de raison qu'on ajuste sur des critères qui ne sont pas forcément nationaux le prix du lait".