Le président de la Jeunesse Sportive d'Apt prêt à démissionner

À Apt, les dirigeants du club de foot de la Jeunesse Sportive sont prêts à démissionner. Le président demande davantage d'équité dans la distribution des subventions.

Il a calculé qu'avec 184 enfants licenciés de 6 à 17 ans, ils sont le premier club de la ville, mais touchent quatre fois moins de subventions qu'un autre club ! Le club n'a pas de siège et doit se partager un stade avec l'autre club de football.

Le président menace de démissionner pour obtenir davantage de subventions et surtout davantage de transparence.

Le Conseil municipal d'Apt doit justement se réunir ce mardi soir pour évoquer la répartition des subventions entre les clubs. La Jeunesse Sportive d'Apt pourrait manifester devant l'hôtel de ville.

Différences de subventions entre les clubs d'Apt

Pierre Edouard Boix, le président du club de la jeunesse Sportive d'Apt est prêt à démissionner : "je n'arrive pas à supporter que les enfants du club soient traités différemment. On doit parler avec la mairie. Nous sommes la plus grosse association sportive avec 210 licenciés". Pierre Edouard Boix a donc fait ses calculs : "je ne comprends pas pourquoi on toucherait trois fois moins de subventions que le handball !!!" Pierre Edouard Boix insiste : "je n'en veux pas au handball ! Je me sers de cette base pour calculer : un enfant du club de handball va toucher 328 euros de subvention de la mairie quand un footballeur de la Jeunesse Sportive va toucher 72 euros".

Ballons stockés dans le garage du président

Pierre Edouard Boix stocke les maillots sales et les ballons dans son garage. La Jeunesse Sportive d'Apt n'a pas de siège, ni de local pour entreposer son matériel : "nous n'avons même pas un siège mis à disposition par la mairie alors que tous les autres clubs ont un siège fourni par la mairie. Les autres présidents de club me demandent 'mais comment tu fonctionnes ?' Mon bureau est à la maison. Mon garage sert de dépôt. On a un particulier qui nous prête un sous-sol, mais il y pleut donc on ne peut pas entreposer trop de choses".

Le président demande des raisons claires à la mairie

Pierre Edouard Boix sait qu'un opposant municipal est aussi éducateur dans le club. Il veut repousser l'hypothèse politique : "j'ai peur qu'il y ait d'autres motifs. Notre public est très populaire, issu de l'immigration. Je n'ose pas imaginer qu'en 2023 à Apt, ça soit une raison... mais en attendant, personne ne nous a jamais donné de raisons claires, nettes et précises".

Une réunion avait lieu en mairie d'Apt lundi soir. La maire n'a pas souhaité communiquer pour l'instant sur ce dossier.