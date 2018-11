Le président de la région Grand Est Jean Rottner annonce une aide à la conversion au bioéthanol

Metz, France

Alors que la grogne monte autour du prix des carburants, de plus en plus d'automobilistes franchissent le pas du bioéthanol, un carburant qui coûte moins de 0,70€ à la pompe, qui pollue moins et fabriqué à partir de betterave sucrière. Dans ce contexte, Jean Rottner propose une aide de 250€ à 10 000 ménages du Grand Est. Pour en profiter, il faut aller travailler dans un rayon de 30 kilomètres aller-retour et dans la région Grand Est. Autant de foyers de la région PACA profiteraient aussi de ce coup de pouce.

Un petit boîtier vert qui coûte 790€ ou 1090€ est installé sous le capot. Il faut compter une journée d'installation. © Radio France - Arthur Blanc

A l'heure actuelle, 7 stations services proposent du bioéthanol en Moselle. Dans le secteur de Metz, un seul garagiste propose l'installation des boîtiers bioéthanol pour convertir une voiture. Frédéric Raulet, gérant de Lorraine auto à Marly, a pour l'instant le monopole dans le coin et il ne désemplit pas. Il a commencé l'expérience en janvier 2018 et a déjà converti une centaine de véhicules. Attention toutefois, le passage au bioéthanol ne peut se faire que si vous avez une voiture essence, le diesel n'est pas concerné.

Un plein qui coûte moitié moins cher

Le prix de l'installation ? 790€ pour une voiture à injection indirecte et 1090€ pour une injection directe. "C'est rentable", se réjouit Laetitia Chéry, infirmière libérale basée à Delme qui passe 35 000 kilomètres par an sur les routes. Elle a choisi d'installer son boîtier en mai et ne regrette pas. Sa voiture essence lui coûtait une soixantaine d'euros à chaque plein, plus qu'une trentaine d'euros désormais (le bioéthanol ne suit pas le cours du pétrole). Il faut juste ravitailler un peu plus souvent. Une voiture bioéthanol consomme 15 à 20% plus qu'un véhicule essence. Mais selon Laetitia Chéry, l'opération reste largement rentable et son investissement est déjà amorti.