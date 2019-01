Le président de la région PACA Sud Renaud Muselier lance une cagnotte en ligne pour les forces de l'ordre

Marseille, France

Renaud Muselier contre attaque. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lance une cagnotte sur la plate forme Leetchi pour récolter des fonds pour venir en aide auxles 1.050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Sur la page d'accueil de cette cagnotte on peut lire : "Depuis plus de 8 semaines, nos forces de l’ordre sont surexposées. Sans relâche, celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre et faire respecter l’ordre républicain en France font face à un déferlement de violence et de haine absolument intolérable"." Il s’agit désormais de défendre les valeurs fondamentales de la France qui sont inscrites sur le fronton de nos Mairies: Liberté, Egalité, Fraternité !".

Une réaction à une autre cagnotte décriée

Avec cette initiative, Renaud Muselier veut réagir à la cagnotte lancée elle aussi sur la plate forme Leetchi pour soutenir l'ancien boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi. "En dehors du caractère absolument amoral de cette démarche, qu’il convient de dénoncer, il est de notre devoir en tant qu’amoureux de la République de répondre à cette initiative" écrit Renaud Muselier. Cette cagnotte en soutien à l'ancien boxeur a connu un vif succès en recueillant plus de 117.000 euros. Face aux critiques du gouvernement et des syndicats policiers, la plateforme Leetchi a décidé de la clôturer.

Renaud est l'invité de France Bleu Provence ce mercredi matin à 7h50.