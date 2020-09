Covid-19 : Emmanuel Macron en visite dans un Ehpad du Loir-et-Cher

L'Elysée annonce ce mardi que le président Emmanuel Macron se rendra dans l'après-midi à Bracieux, près de Chambord, dans le Loir-et-Cher, pour visiter un Ehpad, alors que le virus du Covid-19 circule activement dans certaines régions et que les personnes âgées sont les plus vulnérables.

Le Président de la République se rendra, ce mardi, à l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) "La Bonne Eure", à Bracieux dans le Loir-et-Cher, près de Chambord, indique l'Elysée ce mardi matin. Emmanuel Macron est annoncé sur place à partir de 14h30.

Alors que l’épidémie circule de plus en plus rapidement dans certaines régions, dont le Centre Val-de-Loire (l'Indre-et-Loire l'Eure-et-Loir, et le Loiret sont classés en rouge), Emmanuel Macron "tient à porter une attention particulière aux personnes que l’âge expose plus que les autres à la maladie et notamment aux personnes âgées résidant en Ehpad".

Ce déplacement sera également l’occasion pour le Président de la République de "saluer la mobilisation des personnels des Ehpad", poursuit l'Elysée. Emmanuel Macron sera accompagné de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie.