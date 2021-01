Le président de la République salue l'excellence de la formation militaire à l'École des mousses de Brest

Le président de la République, Emmanuel Macron est ce mardi après-midi à Brest, pour présenter ses vœux aux armées. Il vient notamment au Centre d'instruction navale, rencontrer les élèves de l’École des mousses. Il veut insister sur "l'excellence de la formation des militaires" et sur "l'égalité des chances".

Cette institution a été créée créée en 1856, c'est une école de formation initiale située au Centre d'Instruction naval (CIN) de Brest. Elle forme des jeunes de 16 à 17 ans désireux de servir dans la Marine. L'armée a fermé l'école en 1998 avant de la rouvrir en 2009, en raison des difficultés à recruter après l'arrêt du service militaire.

L'école des mousses, je lui dois tout

En 1961, le jeune Christian, un Auvergnat, y est rentré. Il n'était pas forcément bon élève. Il a ensuite fait toute sa carrière dans la Marine, avant de prendre sa retraite à Saint-Renan, près de Brest. Il fait partie de l'association Pupilles-Mousses, des anciens élèves.

"L'école des mousses n'a pas changé", explique Christian Bancharel, 50 ans après. Mais tout de même "ça s'est sans doute amélioré depuis la période où j'y étais."

Une carrière plus tard, Christian a terminé capitaine de Frégate (équivalent dans la marine de lieutenant-colonel). C'est pour lui le moment de faire le point : "Je pense que _sans cette formation je n'y serais pas arrivé_. Il n'y a pas de marin dans ma famille. J'ai voulu être marin dès l'âge de sept ans. Mon père s'est renseigné, il est tombé sur un ancien mousse et j'y suis rentré à 15 ans et demi en 1961."

L’École des mousses prépare chaque année des jeunes garçons et filles de 16 à 17 ans, sans forcément de diplôme, à niveau de troisième "qui souhaitent acquérir rapidement une compétence et un métier dans la Marine Nationale", selon la communication de l'Institution. _"_Ils adhèrent aux valeurs essentielles de l’institution militaire et du monde maritime : sens de l’honneur, disponibilité, engagement pour la nation, esprit d’équipe et d’aventure, sens de l’effort, résistance à l’adversité..." 220 jeunes y sont accueillis.

Une école particulière, des cours sur 12 mois, mais pour quoi faire ? "Le métier de marin a beaucoup de spécialités", rappelle Christian Bancharel." A l'école des mousses, on dégrossit ce qu'il faut savoir quand on est marin (nœuds, embarcation), _on vous donne les moyens de pouvoir continuer à apprendre après_. Je ne voulais pas spécialement être militaire mais ça s'est fait comme ça. Et dieu sait que je suis content d'avoir fait ça pendant 37 ans avec un métier passionnant."

Militaire mais humain

L'école des mousses, une école militaire ? Évidemment, ça peut engendrer des réticences : "Ce n'est pas du tout violent. Moi j'étais en pension donc j'avais peut-être un avantage. C'est militaire mais on fait quand même attention à l'humain. Et je garde un très bon souvenir des cadres de l'école. Même si la réprimande de l'école était dure à l'époque en cas de souci disciplinaire."

L'égalité des chances à l’École des mousses

Alors Christian Bancharel estime que c'est un geste fort que le président de la République s'adresse aux élèves : "La venue d'Emmanuel Macron symbolise l'égalité des chances, les élèves de l’École des mousses viennent de tous les milieux. On remet tout à plat malgré les niveaux différents des élèves. Il faut rendre hommage aux professeurs de l’Éducation nationale qui donnent la possibilité aux mousses de faire leurs armes dans la Marine après."