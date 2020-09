Le Président de la République Emmanuel Macron en visite à Clermont-Ferrand ce mardi

Un président, trois ministres. Emmanuel Macron se rend mardi en Auvergne, précisement à Clermont-Ferrand. L'Elysée l'a annoncé ce dimanche soir, officialisant une rumeur qui circulait depuis plusieurs jours.

Un déplacement pour promouvoir "l'égalité des chances"

Le Président de la République a prévu de se rendre dans un lycée professionnel d'abord. Il s'agit du lycée Roger-Claustres, où il visitera le pôle de formation aéronautique à 10 heures. Il échangera avec la proviseure ainsi qu'avec des élèves. Ensuite, il se rendra au Hall 32, un centre de promotion des métiers de l'industrie, construit sur une ancienne usine Michelin. Là encore, il y rencontrera des élèves et des formateurs. Lors de sa visite, il sera accompagné de trois ministres, Jean-Michel Blanquer (Education), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Elisabeth Moreno (Egalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances).

Une visioconférence avec les recteurs d'académie

Son déplacement sera aussi le moyen de faire un point sur sa politique éducative. Il compte d'ailleurs tenir à Clermont-Ferrand une réunion en visioconférence avec tous les recteurs d'académie de France, pour "faire part de ses attentes en matière d'égalité des chances dans l'éducation et l'enseignement supérieur", précise l'Elysée. Il devrait aussi défendre le bilan des "vacances apprenantes", dont ont bénéficié un million d'élèves cet été, ainsi que les "colonies apprenantes". Des dispositifs qui avaient pour but d'aider les jeunes les plus défavorisés.

Vendredi au Panthéon, le chef de l'Etat avait déclaré que "l'égalité des chances" n'est "pas encore effective aujourd'hui dans notre République" et restait "une priorité de ce quinquennat". Il devrait insister mardi sur l'égalité dans l'accès à la formation, l'emploi et l'éducation.

La dernière visite d'Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand date d'octobre 2019. Il avait passé une grande partie de la journée au Sommet de l'élevage avec les agriculteurs, avant de rejoindre Clermont-Ferrand en fin de journée pour célébrer le centenaire du journal La Montagne.