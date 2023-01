Le président de la ligue du Centre-Val de Loire salue la mise en retrait de Noël Le Graët à la tête de la FFF

Dix ans après son arrivée à la tête de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët a été mis en retrait de ses fonctions de président. La décision a été prise, ce mercredi 11 janvier, par le comité exécutif (Comex) de l'instance. Fragilisé par ses propos polémiques sur Zinedine Zidane et par les témoignages de femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel ou comportement sexiste, l'homme de 81 ans est remplacé par Philippe Diallo. L'intérim va durer jusqu'à la publication du rapport de l'audit commandé par le Ministère des Sports.

Cette mise en retrait, Antonio Teixeira, le président de la Ligue de foot en Centre-Val de Loire, ne peut que l'approuver. "Les autres présidents de ligue et moi-même avions discuté avec ceux qui nous représentent au Comex pour leur faire part de notre volonté et notre parole a été entendue, se réjouit-il. On ne peut pas excuser un tel comportement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas bafouer. Surtout quand on est à la tête d'une institution. Le football représente tout un tas de valeurs que nous tentons d'inculquer, dans les territoires, à nos jeunes. Et des dérapages comme ceux-là nuisent à ce que nos éducateurs font au quotidien."

"Il fallait qu'il se mette en retrait pour le bien du football"

Si Antonio Teixeira assure ne pas vouloir "accabler l'homme", il estime que Noël Le Graët aurait dû passer la main, lors des dernières élections. "Son tort a sans doute été de vouloir se représenter alors qu'on voyait bien que toutes ces affaires l'avaient affaibli et fatigué. Il aurait pu sortir par la grande porte parce qu'il a fait de bonne choses, notamment pour le monde amateur à qui il consacre les deux tiers du budget de la fédération. Au lieu de ça, il sort par la petite porte. C'est dommage. Mais il fallait qu'il se mette en retrait pour le bien du football."

Le prochain Comex se réunira après les résultats de l'audit ministériel pour désigner le successeur de Noël Le Graët. Ou décider de le réintégrer à son poste.