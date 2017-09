Le président de Limoges Métropole veut changer le visage de l'agglomération

L'agglomération Limoges Métropole est à l'heure des grands travaux et les chantiers ne manquent pas. Parmi les priorités : l'aménagement urbain et l'amélioration des transports et de l'offre numérique. Pour en parler Gérard Vandenbroucke était l'invité de France Bleu Limousin ce vendredi.

Limoges Métropole se dessine un nouveau visage avec les travaux lancés depuis quelques mois dans le quartier de La Bastide à Limoges. Un chantier parmi d'autres précise Gérard Vandenbroucke, le président de l'agglomération. Il met aussi en avant les efforts fait en matière d'aménagement des centre-bourgs, des routes ou encore sur l'assainissement dans l'ensemble de l'agglomération.

Pour financer ces chantiers, il va falloir trouver le moyen de "contrer" les baisses de dotation de l'Etat reconnaît Gérard Vandenbroucke, car "cette mauvaise mesure pour les collectivités va aussi pénaliser Limoges Métropole." Il indique que l'agglomération a déjà fait un travail énorme pour maîtriser son budget et trouver des pistes d'économies, "mais les marges sont faibles."

Le passage en communauté urbaine reste un point de discorde avec la ville de Limoges

Côté finances, le président de Limoges Métropole regrette aussi de ne pas bénéficier des avantages qu'apporteraient le passage en communauté urbaine. Il dit même "ne pas comprendre le blocage du maire de Limoges" qui s'y oppose. Le manque à gagner serait de l'ordre de trois millions d'euros voire plus. Manque à gagner aussi en termes de reconnaissance sur la carte des grandes agglomérations comme Poitiers et Clermont-Ferrand, qui font la démarche. "Limoges reste à la traîne, je ne peux que le déplorer. (...) C'est un problème de comportement personnel" ajoute Gérard Vandenbroucke qui refuse d'en dire davantage.

Quelles priorités pour les années à venir ?

Alors qu'il attaque la deuxième moitié de son mandat, le président de l'agglomération se fixe pour priorité de renforcer les partenariats. Un nouveau contrat doit être discuté avec la région Nouvelle-Aquitaine, dont il est par ailleurs premier vice-président. Il met en avant plusieurs projets, dont celui de "bus à haut-niveau de service qui va révolutionner complètement les transports en commun".

Gérard Vandenbroucke a également écrit au Président de la République pour lui demander un contrat spécifique entre l'Etat et Limoges Métropole, afin de négocier des financements sur les gros projets du territoire et le rendre le plus attractif possible. Pour obtenir des faveurs particulières, le président de l'agglomération laisse entendre qu'il attend un geste, pour compenser l'abandon du projet de ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers.