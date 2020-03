Le président des boulangers des pays de Savoie pousse un coup de gueule

Les jours qui ont suivi l'annonce du confinement face au coronavirus, des clients se sont rués dans les boulangeries pour acheter le plus de pain possible, parfois sans se soucier des règles de distance entre eux et encore moins de la politesse.

Alain Mossière, le président de la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Pays de Savoie ne mâche pas ses mots. Les mesures de restrictions et de confinement sont déjà dures pour tout le monde, autant ne pas ajouter à cela des incivilités. Et c'est pourtant bien à des comportements "inacceptables" de la part de certains clients qu'ont dû faire face les vendeurs et vendeuses dans les boulangerie pendant la semaine qui vient de se passer.

"On parle des grandes surfaces, mais il faut penser aux petits commerces, ça n'a pas été facile" déplore Alain Mossière, en saluant l'ensemble des personnels des boulangeries, qui continuent pour beaucoup de venir travailler. Les jours qui ont suivi l'annonce du confinement ont conduit des clients à acheter des quantités de pains de manière déraisonnable, voire à en réclamer plus. Et bien souvent sans se soucier des consignes de sécurité. "C'étaient des personnes souvent âgées, qui ne montraient pas l'exemple, qui ne respectaient pas les règles d'espacement d'un mètre, qui passaient devant les autres" commente Alain Mossière. En se montrant même impolies et injurieuses en cas de remarques ou s'il n'y avait pas assez de pain, _"une boulangère adhérente m'a dit qu'ils ont fait pleurer une vendeuse_. Ce n'est pas possible quoi !"

C'étaient des personnes souvent âgées, qui ne montraient pas l'exemple

La situation s'apaise désormais, en partie du fait du renforcement des mesures de confinement. Et de nombreux clients ayant fait des réserves, ils n'ont pour le moment pas besoin d'en refaire. La plupart des boulangeries resteront ouvertes comme prévu, mais vont raccourcir leurs horaires en ouvrant uniquement le matin à partir de ce lundi, prévient le président de la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Pays de Savoie.